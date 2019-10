Diretta Sampdoria Lecce/ Streaming video tv: Ranieri in cerca di riscatto (Serie A)

Sampdoria Lecce, diretta dall’arbitro Davide Massa, è la sfida in programma oggi, mercoledi 30 ottobre 2019 al Marassi, per la 10^ giornata di Serie A: fischio d’inizio fissato per le ore 21,00. Ci attende oggi un match che ad inizio campionato tutto si pensava, tranne che potesse essere uno scontro salvezza. Ed invece il pessimo avvio di campionato dei blucerchiati, unito a quello discreto dei salentini se si considera la qualità della rosa a disposizione di Liverani, ha creato questa situazione. La Sampdoria è ultima in campionato con 4 punti e la zona salvezza dista sempre 4 punti, dove si trova il Lecce. I doriani hanno Ranieri in panchina da 2 partite e sono reduci dalla brutta sconfitta di Bologna, mentre il Lecce ha fatto l’impresa, fermando a Via Del Mare niente meno che la Juventus, costretta ad un pareggio che per i pugliesi vale come una vittoria. Quelli in palio sono quindi, classifica delle 2 squadre alla mano, dei punti pesantissimi.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE SAMPDORIA LECCE

La diretta tv di Sampdoria Lecce sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

DIRETTA SAMPDORIA LECCE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La Sampdoria dovrebbe giocare con il 4-4-2 caro a Ranieri, il quale dovrà fare quasi certamente a meno di Linetty, anche se il tecnico romano proverà a recuperarlo fino all’ultimo. In avanti spazio a Quagliarella e a Gabbiadini, con quest’ultimo galvanizzato dalla rete del momentaneo pareggio contro il Bologna. Per il resto, l’unico dubbio per Ranieri sembra esserci a centrocampo, dove Ekdal e Vieira si giocano una maglia da titolare: il primo sembra leggermente favorito, ma non si possono escludere sorprese dell’ultimo minuto. Ranieri e l’ambiente sperano in Quagliarella, il cui apporto è finora mancato e che sarà fondamentale se la Sampdoria vuole tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui è sprofondata. Dall’altra parte il Lecce di Liverani giocherà nuovamente con il 4-3-2-1, modulo che nelle ultime uscite ha portato non soltanto punti, ma anche una certa dose di sicurezza nella compagine salentina. Falco e Mancosu, con quest’ultimo uomo copertina di questo Lecce di inizio stagione e non soltanto per il goal segnato alla Juventus, agiranno alle spalle di Babacar: il senegalese sembra infatti favorito su Lapadula, che potrebbe entrare a partita in corso. Liverani tuttavia sembra avere due dubbi: il primo riguarda il ruolo di terzino sinistro, dove Meccariello appare favorito su Rispoli, mentre il secondo riguarda proprio Falcao: quest’ultimo sembra favorito per fare coppia con Mancosu dietro Babacar, ma è possibile che Liverani decida, per una partita molto delicata per la classifica dei salentini, di affidarsi a Farias, giocatore che conosce meglio le pressioni della Serie A in certe circostanze. Quel che si può affermare con certezza è che Liverani si aspetta molto da Mancosu, che al di là dei rigori tirati sempre perfettamente, sta dando un grande apporto a livello qualitativo al gioco del Lecce: dai suoi piedi passeranno molte delle possibilità di fare un buon risultato in quel di Marassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote di questo match, va detto che la Snai vede leggermente favoriti i doriani, la cui vittoria viene pagata 1,95 volte la cifra giocata. Un successo del Lecce è pagato 3,85 volte la cifra giocata, mentre un pari, che farebbe più comodo a Liverani che a Ranieri, è pagato 3,55 volte la scommessa fatta.



