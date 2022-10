Video/ Sampdoria Monza (0-3) gol e highlights: Palladino condanna Giampaolo (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA MONZA 0-3

Allo Stadio Luigi Ferraris il Monza supera in trasferta la Sampdoria per 3 a 0, una partita che ha segnato il destino di Marco Giampaolo e di cui ammireremo i momenti salienti nel video Sampdoria Monza 0-3. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati da mister Palladino a cominciare subito in maniera arrembante suonando infatti la carica su punizione con Pessina al 4′ e riuscendo poi a passare in vantaggio già all’11’ grazie alla rete messa a segno proprio dallo stesso Pessina, bravo a capitalizzare la sponda di testa offertagli dal suo compagno Ciurria.

I minuti scorrono sul cronometro e i padroni di casa allenati dal tecnico Giampaolo tentano di reagire con un colpo di testa di Gabbiadini al 18′ e sollecitando Di Gregorio alla parata in corner sullo spunto di Sabiri al 28′. I brianzoli non stanno però a guardare e cercano l’eventuale raddoppio con Caprari al 23′ il cui tiro è stato però parato da Audero. Gli sforzi dei liguri si traducono in un calcio di rigore fischiato per fallo di Izzo su Rincon ma poi annullato dall’arbitro con l’ausilio del VAR nel recupero al 45’+4′.

VIDEO SAMPDORIA MONZA 0-3: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Samp continua a cercare l’eventuale pareggio con il tiro a giro largo di un soffio di Gabbiadini al 47′ ma i biancorossi non disdegnano la sortita offensiva con Ciurria sugli sviluppi dell’angolo battuto al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Caprari a trovare il gol del raddoppio al 67′ e nel recupero al 90’+5′ Sensi cala il tris definitivo con l’aiuto di Birindelli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Murillo e Bereszyński da un lato, Pessina, Palladino e Dany Mota dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Monza di salire a quota 7 nella classifica della Serie A mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo ferma a 2 punti.

IL TABELLINO

Sampdoria-Monza 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 11′ Pessina(M); 67′ Caprari(M); 90’+5′ Sensi(M).

Assist: 11′ Ciurria(M); 90’+5′ Birindelli(M).

SAMPDORIA (4-1-4-1) – Audero; Bereszynski(68′ Conti), Murillo, Colley, Augello; Villar(58′ Vieira); Gabbiadini(74′ Pussetto), Rincon, Sabiri, Djuricic(68′ Verre); Caputo(58′ Quagliarella). Allenatore: Marco Giampaolo.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo(71′ Birindelli); Ciurria(71′ Donati), Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina(83′ D’Alessandro), Caprari(83′ Barberis); Mota Carvalho(61′ Gytkjær). Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta)

Ammoniti: 18′ Murillo(S); 22′ Bereszyński(S); 45′ Pessina(M); 45’+5′ Palladino(M); 48′ Dany Mota(M).

