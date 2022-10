DIRETTA/ Sampdoria Monza video streaming tv: Marco Giampaolo è a rischio

DIRETTA SAMPDORIA MONZA: ALLENATORI A CONFRONTO

Marco Giampaolo e Raffaele Palladino saranno sicuramente tra i protagonisti più attesi della diretta di Sampdoria Monza. L’inizio di campionato è stato pessimo per i blucerchiati, fanalino di coda in classifica: molti pensavano che la sosta sarebbe stata il momento perfetto per cambiare allenatore, invece la società ha voluto rinnovare la fiducia a Giampaolo, il quale tuttavia deve cambiare passo fin da subito, perché uno scontro diretto casalingo contro una rivale per la salvezza è una partita da vincere per la Sampdoria.

DIRETTA/ Sampdoria Frosinone Primavera (risultato finale 1-2): Leonardi su punizione

Al Monza invece è già arrivato il cambio di guida tecnica: i brianzoli hanno cacciato Giovanni Stroppa, allenatore della storica prima promozione di sempre in Serie A, sostituito da Raffaele Palladino che ha esordito con il botto, cioè con la vittoria di due domeniche fa contro la Juventus. Un debutto che resterà indimenticabile, ma paradossalmente il vero esame potrebbe essere quello di oggi a Marassi, per capire se il Monza possa avviarsi a un buon campionato o se dovrà pensare solamente alla salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Giancarlo Beltrami, ex ds dell'Inter, è morto/ In nerazzurro per 16 anni

DIRETTA SAMPDORIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Monza sarebbe più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dall’emittente che ha i diritti per l’intero campionato, dunque il match sarà visibile su dispositivi (televisioni compresse) che siano dotati di connessione Internet.

IL MAESTRO GIAMPAOLO A RISCHIO!

Sampdoria Monza, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, naturalmente a Genova, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre 2022, per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Basta dare uno sguardo alla classifica di Serie A per capire che la posta in palio nella diretta di Sampdoria Monza è già molto delicata: i blucerchiati sono addirittura ultimi con appena 2 punti, ma i brianzoli con 4 punti non sono di certo in una posizione più rassicurante.

Diretta/ Monza Ciliverghe (risultato finale 9-0): Gytkjaer firma una tripletta!

Molti pensavano che la sosta avrebbe portato all’esonero di Marco Giampaolo, che invece la Sampdoria ha confermato anche dopo la sconfitta contro lo Spezia prima della sosta, ma dopo due settimane di lavoro e contro una rivale per la salvezza si dovrà subito cogliere una svolta per i doriani. Il Monza invece ha cambiato allenatore già prima della sosta e Raffaele Palladino ha debuttato con il colpo a sensazione, cioè la storica vittoria contro la Juventus. Adesso però serve la continuità per non vanificare quella impresa: che cosa ci dirà la diretta di Sampdoria Monza?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MONZA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni per la diretta di Sampdoria Monza. I padroni di casa blucerchiati dovrebbero disporsi secondo un modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale con Audero in porta e davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello; nel cuore della mediana dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Leris, Villar in posizione di regista e Rincon, ma con Vieira e Verre possibili alternative; infine il reparto offensivo potrebbe prevedere Sabiri e Djuricic sulla trequarti, a sostegno del centravanti Caputo.

Per quanto riguarda invece il Monza di Raffaele Palladino, disegniamo il modulo 3-5-2 nel quale Marlon, Pablo Marì ed Izzo dovrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere di Gregorio; Ciurria e Birindelli si giocano il posto da esterno destro, a sinistra invece ecco Carlos Augusto e nel cuore della mediana Sensi, Rovella e Pessina; infine un dubbio anche in attacco, dove Mota Carvalho e Gytkjaer si giocano il posto da prima punta, affiancata dalla seconda punta Caprari.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo pure al pronostico su Sampdoria Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa doriani (segno 1 a quota 2,25), mentre sarebbero molto simili – e non molto più alte – le quote in caso di vittoria esterna del Monza (segno 2 a 3,15 volte la posta in palio) oppure di pareggio (segno X a 3,35).

© RIPRODUZIONE RISERVATA