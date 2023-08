Video/ Sampdoria Pisa (0-2) gol e highlights: Tramoni-Arena, Aquilani travolge Pirlo (Serie B)

VIDEO SAMPDORIA PISA 0-2

Video Sampdoria Pisa che racconta la sfida che pone di fronte due ex calciatori, di ruolo centrocampista come Andrea Pirlo e Alberto Aquilani. I due giovani tecnici si danno battaglia fin dalle prime occasioni ma è il Pisa di Alberto Aquilani ad andare in vantaggio a causa dell’incomprensione difensivo del portiere e figlio d’arte Stankovic e Valerio Verre. Tra i due litiganti il terzo gode ed ecco che si inserisce Matteo Tramoni che spedisce il pallone in rete. Sampdoria che prova a rispondere immediatamente ma senza troppa convinzione, il Pisa si chiude bene in difesa e negare tutte le possibili avanzate. Secondo tempo che si apre con il cambio per Stefano Moreo che lascia il terreno di gioco per l’esordio di Mattia Valoti, appena arrivato dal calciomercato estivo. Sampdoria che cerca di scardinare la difesa avversaria senza però trovare varchi positivi.

DIRETTA/ Sampdoria Pisa (risultato finale 0-2): Arena chiude il match (Serie B, 25 agosto 2023)

Raddoppio del Pisa che viene firmato da Alessandro Arena. Il giocatore riesce ad inserirsi ed approfittare di un rimpallo che gli fa ricevere il pallone e con un pregevole dribbling sei libero sfoderando il suo sinistro che termina liddove il portiere non può mai arrivare. Firma quindi il suo primo goal in serie B il giovane calciatore di origini siciliane. Super occasione capitata poi alla Sampdoria di Andrea Pirlo con un meraviglioso intervento da parte di Nicolas che si ripete per tre volte. Tripla parata per il portiere brasiliano che chiude la saracinesca e nega alla formazione blucerchiata di riaprire la partita. Al termine di 90 minuti triplice fischio da parte di Camplone e vittoria condita da tre punti per Aquilani che ha la meglio su Pirlo.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (2^ giornata, 26 agosto 2023)

VIDEO SAMPDORIA PISA: IL TABELLINO

SAMPDORIA: Stankovic F. (Portiere), Stojanovic P., Ferrari A. (dal 15′ st Ghilardi D.), Murru N., Giordano S. (dal 38′ st Barreca A.), Askildsen K. (dal 16′ st Borini F.), Yepes G. (dal 24′ st Ricci M.), Verre V., Depaoli F., La Gumina A. (dal 16′ st De Luca M.), Pedrola E.. A disposizione: Gonzalez F., Malagrida L., Montevago D., Panada S., Paoletti F., Ravaglia N. (Portiere), Vitale M. Allenatore: Pirlo A..

PISA: Nicolas A. (Portiere), Hermannsson H. (dal 27′ st Calabresi A.), Canestrelli S., Leverbe M., Beruatto P. (dal 36′ st Jureskin R.), Veloso M., Marin M., D’Alessandro M. (dal 27′ st Tramoni L.), Tramoni M. (dal 36′ st Piccinini G.), Arena A., Moreo S. (dal 8′ st Valoti M.). A disposizione: Barbieri T., Loria L. (Portiere), Masucci G., Nagy A., Seck A., Trdan M., Vukovic A. (Portiere) Allenatore: Aquilani A..

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 2^ giornata (oggi sabato 26 agosto 2023)

Reti: al 14′ pt Tramoni M. (Pisa) , al 14′ st Arena A. (Pisa) .

Ammonizioni: al 36′ pt Ferrari A. (Sampdoria) al 22′ st Nicolas A. (Pisa), al 37′ st Arena A. (Pisa), 46′ st Jureskin (Pisa).

CLICCA QUI PER IL VIDEO SAMPDORIA PISA: GOL E HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA