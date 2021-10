Video/ Sampdoria Spezia (2-1) gol e highlights: derby blucerchiato! (Serie A)

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria supera lo Spezia per 2 a 1 e vince il derby ligure, potremo ammirare gli highlights della partita di Serie A nel video Sampdoria Spezia 2-1. Nel primo tempo le squadre sembrano studiarsi a vicenda sebbene siano i padroni di casa guidati dal tecnico D’Aversa a tentare di affacciarsi in zona offensiva con maggior insistenza in particolare con Caputo, poco preciso di testa su un’azione corale al 7′. Gli ospiti allenati da mister Thiago Motta provano a replicare con uno spunto di Maggiore contenuto dalla difesa avversaria intorno al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i blucerchiati riescono a passare in vantaggio al 15′ grazie all’autogol firmato da Gyasi, sfortunato nel deviare nella sua porta il calcio di punizione battuto da Candreva. La Samp è poi tuttavia costretta ad effettuare una sostituzione prematura inserendo Dragusin al posto di Verre già al 20′ a causa di un infortunio. Al 30′ è invece Audero a bloccare il tiro pericoloso di Bastoni. Nel finale del primo tempo il solito Caputo si dispera sparando largo da ottima posizione al 32′ ma i suoi compagni trovano comunque il gol del raddoppio al 36′ per merito di Candreva, bravo ad insaccare la sfera di controbalzo su passaggio smarcante di Gabbiadini.

Nella ripresa iniziata senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre, i padroni di casa vanno al tiro da 50 metri con Gabbiadini al 55′, senza sorprendere l’estremo difensore Provedel. Nell’ultima parte dell’incontro si rivela inutile l’eurogol siglato da Verde nel recupero al 90’+5′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michael Fabbri, proveniente dalla sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bereszynski, Colley e Candreva da un lato, Hristov dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno di campionato permette alla Sampdoria di salire a quota 9 nella classifica della Serie A scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata dello Spezia, rimasti appunto fermi a 7 punti.

VIDEO SAMPDORIA SPEZIA: IL TABELLINO

Sampdoria-Spezia 2 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 15′ aut. Gyasi(SA); 36′ Candreva(SA); 90’+5′ Verde(SP).

Assist: 15′ Candreva(SA); 36′ Gabbiadini(SA).

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva(87′ Ferrari), Silva, Askildsen, Verre(20′ Dragusin); Gabbiadini(70′ Chabot), Caputo(87′ Quagliarella). All.: D’Aversa.

SPEZIA (4-2-3-1) – Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo(77′ Podgoreanu), Gyasi(59′ Verde); Antiste(59′ Nzola). All.: Motta.

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna).

Ammoniti: 14′ Hristov(SP); 44′ Bereszynski(SA); 45’+2′ Colley(SA); 57′ Candreva(SA).

VIDEO SAMPDORIA SPEZIA





