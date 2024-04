Video/ Sampdoria U19 Bologna U19 (1-2) gol e highlights: Byar nel recupero! (Primavera 1, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA: LA SINTESI

Presso l’impianto Tre Campanili di Bogliasco il Bologna Under 19 vince sul campo della Sampdoria Under 19 per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la strada sembra mettersi immediatamente in discesa per gli ospiti di Magnani riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie al gol del vantaggio siglato da Menegazzo, lesto nell’approfittare del preciso lancio offertogli da Diop così da spezzare l’equilibrio iniziale con un’ottima partenza.

DIRETTA/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato finale 1-2): rigore di Byar (14 aprile 2024)

I rossoblu non si vogliono fermare e falliscono qualche opportunità di troppo affidandosi sempre al solito Menegazzo e dall’altro lato i padroni di casa si fanno invece sentire al 39′ con una giocata di Langella. Nel secondo tempo i blucerchiati del tecnico Pastorino ricominciano con il piglio corretto per andare a caccia del pari mancando una chance interessante di nuovo con un impreciso Langella. Nel finale dell’incontro i giovani Felisinei si disperano al 71′ quando Mangiameli, complice la parata decisiva di Scardigno, coglie il palo ed i pari età della Samp rispondono mettendo a segno la rete del pareggio con Polli, su assist del suo compagno Pozzato, all’82’. Nel recupero è Byar a trasformare il calcio di rigore della vittoria al 90’+4′ sul fallo di mano di Valisena.

Diretta/ Bologna Monza (risultato finale 0-0): reti bianche al Dall'Ara (Serie A, 13 aprile 2024)

Dando uno sguardo all’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Peletti dalla sezione di Crema ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo rispettivamente Langella da un lato, Byar e Nezirevic dall’altro. Il successo maturato in Liguria permette al Bologna U19 di muoversi in classifica salendo a quota 27 punti in questa ventinovesima giornata del torneo giovanile mentre la Sampdoria U19 resta a 28 punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA