Diretta/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: Menegazzo, rete! (14 aprile 2024)

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Bogliasco la partita tra Sampdoria U19 e Bologna U19 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Magnani cominciano bene la sfida riuscendo a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Menegazzo, su assist di Diop, e mancano poi un’altra opportunità al 10′ con Byar che non centra il bersaglio. Ecco le formazioni ufficiali: SAMPDORIA U19 (3-5-2) – Scardigno; Malanca, Lotjonen, Costantino; Georgiadis, Uberti, Conti, Alesi, Langella; Ntanda, Leonardi All.: Pastorino. BOLOGNA U19 (3-5-2) – Bagnolini; Nezirevic, Amey, Diop, Baroncioni; Lai, Byar, Hodzic, Menegazzo; Ebone, Ravaglioli. All.: Magnani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per gli appassionati del campionato Primavera 1 sarà possibile seguire anche questa 29° giornata, e in particolare la diretta tv di Sampdoria Bologna Primavera grazie all’impegno dell’emittente Sportitalia. Sarà inoltre possibile guardarsi la diretta Sampdoria Bologna Primavera in streaming video andando sul sito di Sportitalia nel canale Solocalcio, La visione della diretta classica e della diretta streaming saranno entrambi in chiaro e gratuiti per tutti gli utenti.

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Sampdoria Bologna Primavera è dietro l’angolo. Cosa ci dicono i precedenti di questa partita? Sfida ormai classica, con dieci incroci solo negli ultimi cinque anni: qui troviamo cinque vittorie della Sampdoria e tre del Bologna, dunque con due pareggi. La curiosità è legata al fatto che cinque di questi successi sono maturati in trasferta: i giovani felsinei hanno vinto a Bogliasco nel novembre di due anni fa, era finita 2-3 con Antonio Raimondo autore di una doppietta, in mezzo il gol di Kacper Urbanski mentre la Sampdoria era riuscita a segnare due volte nell’ultimo quarto d’ora con Simone Leonardi e Ardijan Chilafi, senza però completare la rimonta.

Tre delle ultime cinque vittorie blucerchiate sono maturate in trasferta, l’ultima in casa invece è il 2-0 del gennaio 2021: in quel caso aveva segnato Nik Prelec e poi c’era stata l’autorete di Alex Arnofoli, inoltre dopo 7 minuti, e ancora sullo 0-0, il portiere del Bologna Marco Molla aveva parato un rigore a Prelec. Adesso finalmente siamo pronti a vivere le emozioni della partita, che come già detto può essere un importante snodo nella corsa alla salvezza: mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo, finalmente è tutto pronto e la diretta di Sampdoria Bologna sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA: SFIDA SALVEZZA!

Sampdoria Bologna Primavera, va in scena in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 15.00. I felsinei sono ancora all’ultimo posto in classifica a braccetto con il Frosinone, ma con una partita giocata in meno cercano punti pesanti per la salvezza, dopo la rotonda vittoria sulla Juventus che potrebbe rappresentare la svolta decisiva nella stagione del Bologna.

Anche la Sampdoria, con sole quattro lunghezze sull’ultima piazza, non può ritenersi tranquilla né lasciare punti per strada con disinvoltura. Per i blucerchiati la vittoria interna contro il Milan ottenuta nell’ultimo turno disputato è stata ossigeno puro: per blindare la salvezza servirà però uno sforzo in più e battere il Bologna potrebbe essere il passo decisivo per la permanenza della Samp nel campionato Primavera 1.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA

Per avvicniarci alla sfida in diretta di Sampdoria Bologna Primavera e capire il destino di questo match andiamo a vedere quali potrebbero essere le formazioni, Partiamo dalla Sampdoria allenata da David Sassarini che scenderà in campo con il 4-3-3. In ports Scardigno; nei quattro di difesa Porzi, Costantino, Lotjonen e Langella; una mediana tecnica con Conti, Chilafi, Valisena; in avanti Alesi, Polli, Ntanda. Una diversa disposizione tattica per il Bologna allenato da Luca Vigiani che proporrà un 3-4-1-2: L’estremo difenzore Bagnolini; davanti al portiere Mercier, Stivanello e Amey; a menare le danze del centrocampo Wallius, Pyyhtia, Urbanski, Annan; Paananen trequartista; Raimondo e Rocchi a guidare l’attacco.

QUOTE SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA: SI PUÒ SCOMMETTERE SULLA PRIMAVERA 1?

Nonostante ci troviamo in Primavera 1, e pare assurdo, anche su questa categoria, e quindi sulla diretta Sampdoria Bologna Primavera, è possibile fare una scommessa seguendo le quote di Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











