Video/ San Donato Fermana (1-1) gol ed highlights: equilibrio e parità!

Video San Donato Fermana che inizia con gli attacchi da parte della formazione di casa che ha il primo possesso ma che non riesce a sfruttare gettando la palla fuori. Ottima partita difensiva di Pellizzari che tiene a bada l’attacco formato da Ubaldi e Galligani. Il più della partita, però, e della squadra di casa con Ubaldi che si smarca bene e riesce anche a calciare con il portiere che blocca abilmente fa ripartire subito i suoi in contropiede con gli ospiti che però non approfittano e sbagliano tutto. I restanti minuti sono molto equilibrati con le squadre che non voglio sbagliare e preferiscono studiarsi senza lasciare spiraglio alla formazione opposta. Secondo tempo che inizia subito con l’azione scoppiettante degli ospiti che si porta in vantaggio con la rete di Fischnaller.

Il giocatore riceve la sfera dalla fascia sinistra aggancio e incrocia sfruttando anche la carambola con il palo dopo soltanto due minuti del secondo tempo Fermana in vantaggio. Padroni di casa che cercano il pareggio e lo tengono quando al minuto 77 Ubaldi riceve la sfera dopo un inserimento salto al portiere e spedisce la palla in rete. Niente da fare per Borghetto che deve rendersi contro l’attaccante che firma il pari e decide quindi la partita con il pareggio.

VIDEO SAN DONATO FERMANA: IL TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Rossi Enrico, Rossi Enrico, Siniega, Carcani, Bovolon, Brenna, Regoli, Russo, Ubaldi, Galligani. A disposizione: Biagini, Campinotti, Gorelli, Borghi, Sepe, Bianchi, Gerardini, Noccioli, Montini, Contipelli, Pezzola, Gjana, Viviani. Allenatore: Ghizzani Marco.

FERMANA: Borghetto, Spedalieri, De Nuzzo, Graziano, Scorza, Romeo, Fischnaller, Misuraca, Maggio, Gkertsos, Pellizzari. A disposizione: De Metteis, Eleuteri, Neglia, Vessella, Sacco, Busatto, Pinzi, Carosso, Giampaoli, Pampano, Ronci. Allenatore: Protti.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

RETI: 47′ Fischnaller (F), 77′ Ubaldi (S)











