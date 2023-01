Video/ San Donato Torres (1-3): gol e highlights, colpo esterno dei sardi (Serie C)

VIDEO SAN DONATO TORRES (1-3): VINCONO GLI ISOLANI

Allo Stadio Gastone Brilli Peri la Torres supera in trasferta il San Donato Tavernelle per 3 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Ghizzani a tentare di cominciare forte affacciandosi pericolosamente in avanti e fallendo diverse opportunità con i tiri imprecisi di Carcani al 4′, Noccioli al 6′, Siniega al 7′ e Russo al 12′. Intanto l’arbitro ha ammonito Lora al 19′ tra i calciatori della Torres. I minuti scorrono sul cronometro ed i sardi riescono a passare in vantaggio al 24′ grazie al calcio di rigore trasformato da Diakité che lo aveva anche conquistato avendo subito fallo da Cardelli. Il pareggio dei toscani arriva al 41′ per merito di Manzierli, capitalizzando l’assist offertogli da Noccioli.

VIDEO SAN DONATO TORRES: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, per il video di San Donato Torres, il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è nuovamente Russo ad andare al tiro dalla distanza al 53′ mancando lo specchio della porta. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu tornano definitivamente avanti con l’autogol di Manzierli, arrivato sulla punizione di Lombardo al 77′, e la doppietta personale completata da Diakite all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare di San Donato Torres l’arbitro Andrea Zanotti, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Cardelli, Carcani, Gorelli, Noccioli e Bovolon da un lato, Lora, Diakite e Gianola dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono alla Torres di salire a quota 24 nella classifica del girone B della Serie C mentre il San Donato non si muove, rimanendo fermo a 19 punti.

VIDEO SAN DONATO TORRES: IL TABELLINO

San Donato-Torres 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 24′ RIG., 85′ Diakite(T); 41′ Manzierli(S); 77′ AUTO Manzierli(T).

SAN DONATO TAVARNELLE – Cardelli, Gorelli, Marzierli, Russo, Carcani, Siniega, Bovolon, Noccioli, Rossi A., Brenna. A disposizione: Biagini, Rossi, Ciurli, Galligani, Sepe, Gerardini, Montini, Rossi E., Contipelli, Ubaldi, Gjana, Viviani. All.: Ghizzani.

TORRES – Garau, Lombardo, Dametto, Pinna, Masala, Gianola, Lora, Lisai, Diakite, Liviero, Scappini. A disposizione: Carboni, Luppi, Pinna, Girgi, Teyou, Saporiti, Tesio, Carminati, Bonavolonta, Sorgente. All.: Sottili.

Arbitro: Andrea Zanotti (sezione di Rimini).

Ammoniti: 19′ Lora(T); 22′ Cardelli(S); 36′ Carcani(S); 45’+2′ Gorelli(S); 45’+3′ Diakite(T); 60′ Noccioli(S); 67′ Bovolon(S); 69′ Gianola(T).

