Video/ Sangiuliano City Lecco (1-0) gol e highlights: Volpicelli show (Serie C)

VIDEO SANGIULIANO CITY LECCO (1-0): LA PARTITA

Sangiuliano City Lecco è la partita di Emilio Volpicelli. Tocca, infatti, all’ex attaccante della Viterbese, all’esordio in maglia giallo-verde, decidere la sfida in favore dei padroni di casa. Cominciano forte i padroni di casa che, dopo nove minuti, passano in vantaggio: Volpicelli colpisce indisturbato di testa su cross di Marchi e beffa l’incolpevole Melgrati. Lo stesso attaccante sembra essere in giornata di grazia e ci riprova ma questa volta il portiere ospite respinge la sua conclusione. Pochi, invece, i tentativi del Lecco, ben imbrigliato dalla retroguardia di casa che non concede praticamente nulla a Bunino e Buso.

Nella ripresa mister Foschi cambia subito qualche interprete. Ci prova subito Giudici ma la sua conclusione sfiora il palo dopo una deviazione. Ci si aspetterebbe un forcing da parte del Lecco e, invece, le occasioni migliori sono tutte per il Sangiuliano City: nel finale i neoentrati Miracoli e Morosini sbagliano sul più bello le opportunità per arrotondare il punteggio. Poco male, perchè la squadra di casa può esultare meritatamente al triplice fischio, mentre la formazione di Foschi torna a casa con il rimpianto di aver perso una buonissima occasione per accorciare la classifica del girone B di Serie C.

VIDEO SANGIULIANO CITY LECCO (1-0): IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY: Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi; Salzano, Metlika, Fusi (dal 44′ s.t. Saggionetto); Volpicelli (dal 16′ s.t. Floriano), Fall (dal 37′ s.t. Morosini), Cogliati (dal 16′ s.t. Miracoli). A disposizione: D’Alterio, Barotac, Bruzzone, Queros, Casali, Zugaro, Baggi, Pascali, Firenze. Allenatore: Gautieri

LECCO: Melgrati; Bianconi (dal 44′ p.t. Zambataro), Battistini, Enrici; Lepore, Lakti, Galli (dal 30′ s.t Zuccon), Ilari (dal 1′ s.t. Girelli), Giudici; Bunino (dal 16′ s.t. Tordini), Buso (dal 1′ s.t. Pinzauti). A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Zuccon. Allenatore: Foschi

Reti: 11’pt Volpicelli

Ammoniti: Bianconi, Fall, Salzano, Zanon, Marchi, Grandi

