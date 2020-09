Video/ Sassari Brindisi (91-89): highlights. Terzo trionfo per la Dinamo!

Scintille e divertimento nel video che sintetizza la sfida di Supercoppa di Lega tra Brindisi e Sassari, con l’Happy Casa che si arrende nel finale della partita. Gara infatti decisa solo a cinque secondi dal termine, con la Dinamo Sassari che si impone con due punti di vantaggio: 91-89. Le tante assenze non hanno frenato la formazione sarda, che chiude il gironcino con il pieno di vittorie. Tre su tre per Dinamo, con quest’ultima ancora più pesante viste e considerate le indisponibilità di Tillman, Gentile, Treier e Gandini. 24-20; 15-28; 24-17; 28-24 raccontano l’equilibrio del confronto tra Sassari Brindisi. La Happy Casa mastica amaro perché si tratta della seconda sconfitta su tre gare giocate, così ai pugliesi adesso occorrerebbe un vero e proprio miracolo per andare avanti e qualificarsi per la final four di Bologna. La partita regala mille emozioni dal primo all’ultimo secondo. A fare la differenza alcuni dettagli che alla fine hanno premiato la squadra che ci ha creduto di più. Gli uomini di Vitucci hanno dato la sensazione di potercela fare, poi il sorpasso allo scadere. A otto secondi dalla fine Brindisi conduce 88-89. La Dinamo vuole provare ad agganciare la qualificazione e ci riesce con il solito Pusica che pesca una splendida tripla. Vale il +2 con 5″ da giocare. Ecco quindi Harrison, nel momento decisivo, mandare sul ferro il tentativo che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Si chiude 91-89 per Sassari.

IL TABELLINO

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Spissu 16, Burnell 15, Krušlin 14, Devecchi 0, Bendzius 4, Bilan 20, Treier NE, Pusica 24, Re 0, Martis NE, Gentile NE

Happy Casa Brindisi: Bell 9, Willis 11, Visconti 6, Udom, 4 Gaspardo 9, Krubally, Thompson 14, Guido NE, Cattapan NE, Harrison 22, Zanelli NE, Perkins 3

