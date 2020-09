Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video tv: incrocio di Supercoppa basket, girone D

Sassari Brindisi verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Perciavalle e Giacomo Dori: alle ore 21:00 di lunedì 7 settembre siamo al Geovillage di Olbia per una partita che rientra nella terza giornata del gruppo D in Supercoppa Italiana 2020 di basket. Continua il percorso netto del Banco di Sardegna, che dopo aver strapazzato Brindisi ha anche piegato Pesaro, impiegando più del previsto per aver giocato malissimo il terzo periodo; ad ogni modo la squadra di Gianmarco Pozzecco sembra già essere in palla e punta con decisione alla Final Four di Bologna, un obiettivo che – vista anche la composizione del girone – rappresenterebbe una sorta di primo fallimento se non venisse centrato.

Più dura la situazione per la Happy Casa, che all’esordio stagionale ha incassato un ribaltone inatteso da Pesaro; si è poi ripresa battendo Roma e rimanendo in qualche modo in corsa, ma in questa partita non parte certo favorita. Vediamo dunque in che modo potrebbero andare le cose nella diretta di Sassari Brindisi, nel frattempo possiamo fare una valutazione su quelli che saranno i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Sassari Brindisi non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA SASSARI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Altro test per Pozzecco questa diretta di Sassari Brindisi: in questo momento possiamo dire che il Banco di Sardegna sia una realtà decisamente superiore a tutte le avversarie del girone di Supercoppa. Ha cambiato molto in estate, ma si è assestata su un livello generale alto; le premesse sono quelle di vincere tutto e le prime due uscite stagionali hanno confermato questo proposito, in particolare i 43 punti di scarto rifilati alla Virtus Roma.

Una corazzata, anche se forse non ancora al livello della Milano vista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre; per quanto riguarda la Happy Casa, Frank Vitucci ha già capito che dovrà sudare non poco per confermare quanto di buono fatto vedere in un 2019-2020 che, purtroppo per la società pugliese, si è interrotto sul più bello.

Dalla lotta per il terzo posto in regular season e la finale di Coppa Italia si potrebbe passare a traguardi più modesti; la sensazione è che il cambio di roster sia ancora da assorbire e che ci vorrà parecchio, ma il coach ha sicuramente gli strumenti giusti per risalire la corrente e, al netto del risultato che maturerà, sarà interessante valutare in che modo Brindisi affronterà la partita di questa sera.



