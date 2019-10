Video/ Sassari Ostenda (90-71): highlights, bella vittoria della Dinamo

Prestazione di autorità di Sassari che piega la compagine belga dell’Oostende per 90-71 nella Champions League di basket: ecco dunque il video Sassari Ostenda. Gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco si portano avanti fin dal primo quarto fino a toccare in gara un più 23. A referto un super Miro Bilan, autore di 23 punti con 10/15 da due, una tripla, e 5 rimbalzi per un totale 23 di valutazione. Il Banco apre il match con Pierre che realizza dalla lunga distanza mentre gli ospiti trovano i primi punti grazie a Djordjevic. Bilan e Vitali dimostrano di essere subito in grande serata realizzando in serie. Il contropiede con l’assist no look di Gentile per Pierre chiude la prima frazione 32-17. Oostende rientra nel secondo tempo con la voglia di rientrare in gara e cala un parziale di 10-0. Ma Sassari risponde con Pierre ed Evans che calano un parziale di 11-0. All’intervallo lungo il tabellone dice 51-35.

VIDEO SASSARI OSTENDA: IL SECONDO TEMPO

La Dinamo parte bene al rientro dall’intervallo lungo e spadroneggia nei primi 4’. Addirittura si arriva ad +23 con Bilan e Vitali ma i belgi reagiscono d’orgoglio fino a portarsi al -10 guidati da Thompson e Sylla. Vitali tocca i 15 punti mentre Jerrells mette la tripla che dà fiducia al Banco. I liberi di Vitali chiudono la terza frazione 67-53. In avvio di ultima frazione l’Oostende prova ancora a riprendere il match ma Bilan ributta indietro gli avversari siglando la tripla che fa scoppiare di gioia la panchina sassarese. Gentile e Spissu allungano il vantaggio, il numero 22 mette il sigillo sul +19. Bilan, a quota 23 punti, chiude la partita: al PalaSerradimigni finisce 90-71.

VIDEO SASSARI OSTENDA





