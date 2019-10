Diretta Sassari Oostende/ Streaming video tv: la Dinamo gioca in Champions League

Sassari Oostende va in scena al PalaSerradimigni per la terza giornata nel gruppo A di basket Champions League 2019-2020: le due squadre si affrontano alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre. Situazione ancora in via di definizione nel girone, dove la Dinamo ha aperto bene battendo in volata Lietkabelis ma poi è caduta sul campo del Turk Telekom; la squadra di Gianmarco Pozzecco ha ripreso la sua marcia vincendo a Cantù domenica sera, e riscattando in questo modo due sconfitte consecutive perchè, prima di quella di Ankara, c’era stato il sorprendente ko interno contro Trieste, a frenare una striscia di successi inaugurati dalla Supercoppa Italiana messa in bacheca. Il Banco di Sardegna vuole superare il girone e confermarsi a livello europeo, avendo vinto la Europe Cup lo scorso anno; andiamo dunque a scoprire come potrebbero andare le cose nella diretta di Sassari Oostende, mentre aspettiamo la palla a due presentando i temi principali di questo match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Oostende non sarà garantita dai canali della nostra televisione, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player: per accedere alle immagini bisogna sottoscrivere un abbonamento con questo portale e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potendo così seguire la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito www.basketballcl.com sarà possibile consultare gratuitamente le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

DIRETTA SASSARI OOSTENDE: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Oostende rappresenta una bella possibilità per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che deve riscattare due sconfitta abbastanza pesanti; è come se per la prima volta dallo scorso marzo si fosse incrinato qualche meccanismo nella perfetta macchina isolana, che ha iniziato la stagione sapendo di poter puntare allo scudetto ma al tempo stesso volendo provare a ripetere quanto fatto vedere lo scorso anno in Europe Cup. Due partite perse nell’arco di pochi giorni, in ottobre, non possono certo rappresentare un problema per la Dinamo che del resto è tornata a fare la voce grossa al PalaBancoDesio, facendo vedere di poter essere realmente un’alternativa concreta a Milano e, in questo momento, anche alla Virtus Bologna che sta dominando la stagione. Oostende è una squadra ostica, abituata a giocare in ambito internazionale: nell’ultima stagione ha condiviso l’esperienza di Europe Cup con Sassari ma si è fermata ai quarti di finale, ora come la Dinamo ha fatto se vogliamo un passo avanti e vuole provare a fare strada, pur se anche qui l’obiettivo principale rimane il campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA