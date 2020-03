Video/ Sassuolo Brescia (3-0): highlights e gol. Doppietta di Caputo!

Il video di Sassuolo Brescia ci racconta della buona vittoria ottenuta dalla formazione neroverde col risultato di 3-0 nel recupero della 26^ giornata della Serie A. In un Mapei Stadium deserto si è giocata di fatto l’ultima sfida per il primo campionato italiano, che nella serata di ieri si è fermata per decisione del Governo Italia in seguito all’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus: se è mancato però il pubblico e l’entusiasmo, in campo se non altro non è mancato il buon gioco. Fin dal primo minuto infatti la formazione emiliana ha preso in mano le redini del match e già dopo i primi minuti ecco Djuricic provare a mettere in scacco la difesa delle rondinelle: il Sassuolo continua nel pressing ed è solo dopo i primi 30 minuti che pure il Brescia fa capolino in area avversaria, con Balotelli. Prima che arrivi il duplice fischio finale Caputo porta in vantaggio gli emiliani, con un gran gol al 45’: il bomber neroverde nell’occasione si è fatto portavoce di un messaggio importante, facendosi inquadrare dalle telecamere con il foglio con scrivo “Andrà tutto bene #restateacasa”. Nel secondo tempo, dopo un rapido cambio dalla panchina, sono i bresciani a spingere con un ottimo Balotelli, che entro i primi cine minuti mette in seria difficoltà gli avversari. Al 61’ è però sempre il Sassuolo a segnare, con gran gol di Caputo: poco dopo al 75’ è Boga a ferire lo specchio di Joronen e dunque a chiudere di fatto il match. Il triplice fischio finale sancisce il successo del Sassuolo, che vola all’11 posto della classifica di Serie A.

IL TABELLINO

Sassuolo-Brescia 3-0

Marcatori: 45′ e 61′ Caputo (S), 75′ Boga (S)

SASSUOLO: Consigli; Toljan (54′ Muldur), Romagna (72′ Marlon), Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi (32′ Defrel), Djuricic, Boga; Caputo.

A disp: Pegolo, Peluso, Chiriches, Magnani, Kyriakopoulos, Ghion, Obiang, Haraslin, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli (66′ Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Ayè (57′ Torregrossa), Balotelli (76′ Donnarumma).

A disp: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Romulo, Ndoj.

All. Diego Lopez

Arbitro: Manganiello di Pinerolo Assistenti: Passeri di Gubbio – Alassio di Imperia Quarto Ufficiale: Volpi di Arezzo VAR: Calvarese di Teramo – Liberti di Pisa

Ammoniti Bisoli (B), Romagna (S), Rogerio (S), Locatelli (S), Balotelli (B), Sabelli (B)

