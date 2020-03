Diretta Sassuolo Brescia/ Streaming video tv: match delicato per i lombardi (Serie A)

Sassuolo Brescia, in programma lunedì 9 marzo 2020 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020: anche qui porte chiuse causa emergenza Coronavirus, ma se non altro si recupera dopo una sola settimana e questa partita, secondo il nuovo calendario, chiude il turno con il Monday Night. Una sfida che arriva in un momento critico per le due squadre: prima dell’interruzione per l’emergenza coronavirus il Sassuolo ha perso in casa contro il Parma, poi sono state rinviate le partite contro Atalanta prima e Brescia poi, ora recuperata contro le Rondinelle che restano in grandissima difficoltà in classifica. Il ko interno contro il Napoli aveva lasciato al penultimo posto i lombardi, a -7 da una Sampdoria che deve recuperare 2 partite come il Sassuolo. L’obiettivo salvezza resta molto difficile da inseguire per i bresciani che con 46 gol subiti hanno al momento la seconda peggior difesa del campionato. Nel match d’andata disputato allo stadio Rigamonti, rinviato dopo la scomparsa del patron degli emiliani, Squinzi, è stato il Sassuolo a vincere con un secco 0-2 con le reti di Traoré e Caputo. 1-1 nell’ultimo precedente a Brescia in Serie B tra del due squadre, le Rondinelle non battono i neroverdi in casa dal 3-1 del 22 settembre 2009.

La diretta tv di Sassuolo Brescia si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 (Sky Sport Serie A), con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Esaminiamo adesso le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Brescia, lunedì 9 marzo 2020 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo allenato da De Zerbi dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Il Brescia guidato in panchina da Lopez sarà chiamata a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli.

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Sassuolo e Brescia. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.70, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 4.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.60, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.30.



