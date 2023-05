Video/ Sassuolo Empoli (2-1) gol e highlights: Berardi stende i toscani! (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO EMPOLI (2-1): LA PARTITA

A decidere in extremis il match tra Sassuolo ed Empoli, valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, è il solito Domenico Berardi: l’attaccante neroverde entra nella ripresa e, con i suoi sotto di un uomo, firma la doppietta che lancia la squadra di Alessio Dionisi nei piani nobili della classifica e inguaia i toscani, incapaci di conservare il vantaggio in superiorità numerica e protagonisti di un harakiri che potrebbe avere ripercussioni sul finale di stagione. Eppure la sfida si era messa subito bene per gli azzurri, bravi nell’approcciare la gara e in vantaggio già all’11’ grazie a Cambiaghi che sfrutta un errore in impostazione degli emiliani e può presentarsi davanti a Consigli per lo 0-1. I neroverdi si risvegliano solo dopo il quarto d’ora rendendosi pericolosi con Laurienté e Toljan, mentre sull’altro fronte Marin mette i brividi su corner: ma è soprattutto Caputo a recriminare perché al 42′ fallisce davanti al portiere di casa il raddoppio.

La ripresa si apriva con un triplo cambio da parte di Dionisi e l’Empoli che fatica a uscire, facendosi schiacciare dal forcing di un Sassuolo trasformato e più determinato rispetto al primo tempo: a dire il vero non ci sono grandi azioni da rete da segnalare e a parte una scaramuccia tra Bandinelli e Maxime Lopez (‘giallo’ per entrambi) sembra che la partita si avvii sul binario di un comodo successo toscano. Però, dopo un gol di Caputo in offside, è Pinamonti a sparigliare le carte: al 75′ si becca un cartellino rosso diretto per un gesto verso il direttore di gara ma l’episodio, invece che ringalluzzire gli azzurri, ne segna il crollo: Berardi, entrato da pochi minuti, prima si inventa il gol del pari all’83’ alla grande su assist di Henrique e poi, nel concitato finale, dopo una clamorosa chance ospite per vincere, si guadagna e trasforma in pieno recupero il penalty che vale i tre punti per i suoi, gettando nello sconforto un Empoli capace di fare e disfare e che ora comincia a guardarsi alle spalle.

VIDEO GOL SASSUOLO EMPOLI (2-1): IL TABELLINO

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi (46′ Ferrari), Erlic, Marchizza (76′ Rogerio); Frattesi, Maxime Lopez, Harroui (46′ Henrique); Bajrami (46′ Pinamonti), Lauriente, Defrel (58′ Berardi). A disposizione: Pegolo, Russo, Rogerio, Henrique, Ferrari, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Thorspvedt, Berardi, Pinamonti, Alvarez. Allenatore: Alessio Dionisi.

EMPOLI : Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi (84′ Cacace); Bandinelli (68′ Fazzini), Marin, Grassi (60′ Akpa Akpro); Baldanzi; Cambiaghi (68′ Piccoli), Caputo (85′ Satriano). A disposizione: Perisan, Ujkani, Stojanvovic, Tonelli, Cacace, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Haas, Vignato, Piccoli, Destro, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

Reti: 11′ Cambiaghi (Empoli), 83′ e 94′ Berardi (Sassuolo).

Ammoniti: Laurientè (Sassuolo), Bandinelli (Empoli), Maxime Lopez (Sassuolo).

Espulso: Pinamonti (Sassuolo) per proteste.

