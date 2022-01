Video/ Sassuolo Genoa (1-1) gol e highlights: Destro segna di tacco, Berardi lo beffa

VIDEO SASSUOLO GENOA: LA SINTESI DEL MATCH

Un punto a testa per Sassuolo e Genoa nella ventesima giornata del campionato di Serie A: nessuna delle due squadre è riuscita a portare a casa la vittoria in una gara condizionata dalle tante assenze causate dal Covid-19, oltre che dagli infortuni e dalle operazioni di mercato. Il risultato di 1-1 fa comodo più ai neroverdi che ai rossoblù.

Ad andare in vantaggio al 6′ del match era stata infatti la squadra di Andrij Shevchenko con una rete messa a segno di tacco da Mattia Destro. L’attaccante, che prima di oggi era a secco da tre turni, ha messo a segno un gol straordinario sfruttando un assist di Caleb Ekuban, decisivo nel servire il compagno. Fino all’intervallo la compagine ospite è riuscita senza problemi a gestire il vantaggio, mettendo un freno alle azioni offensive avversarie. Gli uomini di Alessio Dionisi non sono riusciti a creare grandi brividi nella prima frazione di gioco.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Sassuolo Genoa tuttavia è tornato a sbloccarsi il risultato. I neroverdi sono tornati in campo con uno spirito diverso e l’assedio ha dato i suoi frutti al 55′. Un contropiede ben sviluppato di Georgios Kyriakopoulos, che ha spedito in area un cross all’indirizzo di Giacomo Raspadori. Quest’ultimo non c’è arrivato, dato che la difesa avversaria ha respinto il pallone, ma non al punto tale da levarlo di torno. Ad aggiudicarselo e a spedirlo dritto dritto in rete è stato infatti Domenico Berardi.

Nella restante metà della ripresa nessuna delle due squadre si è sbilanciata più di tanto. Tante sostituzioni, ma nessuna vincente. Le compagini si sono ridisegnate senza però riuscire a creare vere e proprie occasioni da gol. Il risultato finale al Mapei Stadium è stato dunque di 1-1.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos (84′ Muldur); Defrel (87′ Samele). Allenatore: Alessio Dionisi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti (64′ Fares), Hernani (64′ Melegoni), Badelj, Portanova (84′ Cassata), Cambiaso; Ekuban (84′ Caicedo), Destro (75′ Pandev). Allenatore: Andriy Shevchenko

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Marcatori: 7′ Destro (G); 55′ Berardi (S)

Ammoniti: Raspadori, Rogerio, Maxime Lopez (S)

