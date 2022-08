Video/ Sassuolo Lecce (1-0) gol e highlights: decide un gran gol di Berardi (Serie A)

VIDEO SASSUOLO LECCE (1-0): DECIDE BERARDI

Il Sassuolo supera di misura il Lecce grazie ad un grandissimo gol siglato nella prima frazione da Berardi. Per i salentini arriva la seconda sconfitta di fila mentre il Sassuolo si riscatta dopo aver perso in casa della Juventus per tre reti a zero. Il Lecce non demerita ma i salentini dovranno completare la rosa pescando sul mercato. Nelle ultime ore si da per chiuso il colpo Umtiti in prestito dal Barcellona, un calciatore di spessore per la difesa dei salentini. Andiamo a ripercorrere ora tutte le emozioni del match. I padroni di casa battono il calcio d’inizio. Strefezza recupera la sfera su Rogerio, cross in mezzo con Ferrari bravo ad anticipare Ceesay. Berardi in mezzo da corner, Pinamonti di testa non trova la porta. Strefezza per Di Francesco che calcia a giro, ottima la risposta di Consigli. Fase positiva ora per il Sassuolo che continua ad attaccare alla ricerca del vantaggio. Berardi prova ad imbucare per Frattesi, ottima la chiusura di Baschirotto. Si accende Berardi, tiro a giro che termina fuori davvero di poco. Ci avviciniamo intanto alla metà della prima frazione di gioco. Il Lecce ha iniziato meglio rispetto ad un Sassuolo che ha alzato ora il baricentro del gioco. Ancora Berardi, palla che termina alta. Maxime Lopez crossa ma la misura è sballata. Lecce ad un passaggio dal vantaggio! Ferrari perde l’equilibrio e scivola, Ceesay recupera la sfera e calcia, palla deviata in corner. Matheus Henrique va in ritardo su Gonzalez, arriva il giallo. Kyriakopoulos dopo un bella azione del Sassuolo, Falcone mette in angolo. Berardi! La sblocca il Sassuolo! Maxime Lopez in mezzo da corner, Baschirotto allontana su Berardi che al volo sigla un grande gol. Frattesi per l’inserimento di Henrique, Falcone compie una grandissima parata. Termina la prima frazione di gioco tra Sassuolo e Lecce, un gran gol di Berardi decide al momento la sfida.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE/ Video streaming Rai: parla Sangalli (Europei ciclismo)

SECONDO TEMPO

Gallo crossa, palla direttamente tra le braccia di Consigli. Lecce che ora prova a fare la partita. Giallo per Berardi, l’autore del gol che decide al momento il match. Strefezza in mezzo da corner, sfera che termina direttamente tra le braccia di Consigli. Strefezza imbuca per Gonzalez che entra in area ma sbaglia il controllo. Dionisi inserisce Defrel per Pinamonti e Thorsvedt per Matheus Henrique. Berardi ci prova su punizione, la barriera rallenta la sfera che viene raccolta da Falcone. Strefezza supera Rogerio che commette fallo e si prende il giallo. Quindici minuti alla fine, il Lecce prova il tutto per tutto. Frattesi ferma con un fallo Banda e viene ammonito. Bel tiro di Helgason che per poco non trova il gol. Berardi prova a chiuderla ma la sfera non trova la porta. Banda supera Rogerio e crossa, bravo a liberare Ferrari. Cinque i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Berardi per Defrel, Falcone esce con i tempi giusti ed evita il raddoppio. Toljan prende il giallo dopo un brutto fallo su Helgason. Termina il match del Mapei Stadium, un grandissimo gol di Berardi nella prima frazione regala la vittoria del Sassuolo sul Lecce.

Diretta MotoGp/ Gp Austria 2022 live video streaming: Quartararo vola nel warm-up

IL TABELLINO

Reti: 40′ Berardi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopoulos (95′ Ayhan).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Ruan.

Allenatore: Alessio Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (90′ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi: "Presi giocatori funzionali, prefersico Acerbi..."

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Sig. Colombo di Como.

Assistenti: Sig. Rossi di Biella e Sig. Marchi di Bologna.

IV Uomo: Sig. Miele di Torino.

VAR: Sig. Paterna di Teramo e Sig. Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 37′ Henrique (S), 55′ Berardi (S), 66′ Rogerio (S), 68′ Gonzalez (L), 77′ Frattesi (S), 95′ Toljan (S)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SASSUOLO LECCE 1-0











© RIPRODUZIONE RISERVATA