VIDEO SASSUOLO MILAN: LA SINTESI

Video Sassuolo Milan che racconta un primo tempo spumeggiante e senza attimi di pausa. Rossoneri che vanno in vantaggio dopo appena tre minuti per la disattenzione difensivo del Sassuolo causata da Di Bitonto. Scotti è preciso e con tocco morbido elude l’avversario. Pareggio neroverde con Vedovati, il quale troverà anche la rete del 2-2 provvisoria. La prima rete con un facile tap-in, la seconda con una bella conclusione mancina a giro. Milan che acquisto altri due nuovi vantaggi grazie le reti di Sala e Siman. Quest’ultimo è l’autore della rete del 2-3, bravissimo ad approfittare della prateria davanti al fondo in modo preciso con il sinistro sul primo palo.

Secondo tempo che si apre con il tentativo del Sassuolo di rientrare in partita. Longoni è sempre molto attento e respinge. Ingenuità di Tomsa, entrato da soltanto 60 secondi, che si becca il rosso per un pestone ai danni di Sala. Il Milan approfitta della superiorità numerica per chiudere i conti con Scotti. Vittoria per il Milan che ottiene un successo incredibile fermando la capolista Sassuolo, superato adesso dalla Roma.

VIDEO SASSUOLO MILAN: GOL E HIGHLIGHTS