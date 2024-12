DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): RETE!

Inizia subito con il botto la grande sfida tra Sassuolo e Milan. Vantaggio per la squadra rossonera dopo appena tre minuti dal fischio da parte del direttore di gara Drigo. Errore da parte di Di Bitonto sulla pressione feroce di Perera. Il Milan riconquista il pallone e Scotti con un ottimo tocco morbido batte il portiere Scacchetti. Inizio choc per il Sassuolo che non si aspettava di subire la rete nei primissimi minuti.

Prima ammonizione della partita. Giallo ai danni di Bonomi, reo di aver commesso fallo su Frangella. Sassuolo che prova rispondere sul campo con il tentativo da parte di Knezovic: palla respinta dal portiere rossonero. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa succederà nella diretta Sassuolo Milan Primavera lo scopriremo davvero tra pochi istanti: prima che la partita cominci possiamo riassumere brevemente gli episodi del passato, nelle ultime dieci (dal novembre 2018) quattro gare sono terminate in parità mentre si registrano quattro vittorie del Milan e solo due del Sassuolo, che ha sempre festeggiato in casa con la vittoria più recente che è del febbraio 2023, a decidere era stata una doppietta del solito Kevin Bruno. Dal canto suo il Milan aveva espugnato il campo neroverde nel settembre dello stesso 2023, all’inizio dell’ultimo campionato: sempre 2-0, a segno Victor Eletu e Francesco Camarda.

Altre partite che possiamo citare sono il successo casalingo del Sassuolo risalente al novembre 2018 con un netto 3-0, e l’ultimo pareggio in terra emiliana: in questo caso un 1-1 nella prima giornata del campionato Primavera 1 2021-2022, curiosamente lo stesso risultato di aprile (sullo stesso campo), reti di Emil Roback per il Milan e Yeferson Paz, al minuto 89, per un Sassuolo che al 51’ aveva anche sbagliato un rigore, parato da Fotis Pseftis a Isaac Karamoko. Ora finalmente si gioca questo nuovo episodio e quindi andiamo a scoprire davvero quale sarà l’esito, mettiamoci comodi perché la diretta Sassuolo Milan Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le sfide di questo campionato, la diretta Sassuolo Milan Primavera si potrà vedere su Sportitalia, canale 60. Altrimenti l’alternativa resta la diretta streaming sempre di Sportitalia, o su app o su sito web.

SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, ROSSONERI IN CASO

Grande sfida a chiudere questo turno infrasettimanale di campionato. La diretta Sassuolo Milan Primavera si disputerà questo mercoledì 17 dicembre 2024 alle ore 16:30 e vedrà due squadre della parte alta della classifica. A partire dai neroverdi che sono addirittura primi da campioni d’Italia in carica, una continuità strepitosa. Dopo il passo falso con la Cremonese, prima sconfitta dopo cinque successi di fila, il Sassuolo è tornato a vincere in occasione della partita con la Fiorentina.

Il Milan invece è in un momento complicato nonostante la distanza con il Sassuolo sia di 6 punti, un divario tutto sommato colmabile. I rossoneri arrivano però da tre sconfitte nelle ultime quattro ovvero quelle contro Lecce, Roma e Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN PRIMAVERA

Mentre aspettiamo il fischio d’inizio, proviamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni Sassuolo Milan Primavera per capire le intenzioni dei due allenatori. I padroni di casa si disporranno con il modulo 4-3-1-2 con Scacchetti tra i pali, difeso da Parlato, Macchioni, Corradini e Baroni. A centrocampo invece Leone, Lopes e Frangella più Bruno dietro a Moriano e Vedovati.

Il Milan invece replica con un più classico 4-3-3. In porta Longoni, protetto qualche metro più avanti da Bakoune, Paloschi, Dutu e infine Perera. A centrocampo agiranno Comotto, Eletu e Sala con Perrucci, Siman e Ibrahimovic a comporre in fronte d’attacco.

QUOTE SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, SU CHE RISULTATO SCOMMETTERE

Sicuramente ci saranno parecchi appassionati di scommesse che vorranno fare una puntatina in questo infrasettimanale: prima di fare il nostro pronostico sulla diretta Sassuolo Milan Primavera andiamo a studiare bene le quote. Una gara equilibrata, ma con la bilancia che pende dalla parte degli emiliani a 2.03. Il segno X del pareggio è a 3.45 mentre il 2 fisso lo troviamo a 3.05.