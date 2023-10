VIDEO/ Sassuolo Monza (risultato 0-1) gol e highlights. Sigillo di Colombo! (Serie A, 2 ottobre 2023)

Video Sassuolo Monza pieno di emozioni. L’undici nero-verde gioca una partita a due facce e deve inchinarsi tra le mura amiche al Monza. A fronte di un bel primo tempo chiuso senza gol, infatti, i nero-verde devono notificare una ripresa in sordina. Parte con buona intensità la partita: al 6’ è Laurientè ad andare già vicino alla rete ma Di Gregorio riesce a deviare in angolo. Rispondono gli ospiti con Ciurria che impegna Consigli, bravo ad opporsi anche pochi minuti dopo al tiro di Colombo. Al 28’, invece, Pinamonti impegna Di Gregorio in una parata in due tempi. Si abbassano poi i ritmi finché Berardi ingaggia il portiere brianzolo in un doppio duello che vede sempre il giocatore ospite avere la meglio dopo la mezz’ora di gioco. Ultima occasione del primo tempo è per Laurientè che al 44’ riceve una palla perfetta da Berardi e, con la porta praticamente libera, riesce a calciare alto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SASSUOLO MONZA: LA RIPRESA

La ripresa parte con un gol divorato anche dal Monza con l’ex Kyriakopoulos che a porta spalancata non trova lo specchio. Se nel primo tempo la maggior parte delle occasioni sono neroverdi, nella ripresa è praticamente solo il Monza ad offendere: prima Colpani chiama Consigli a respingere coi pugni, poi Colombo che, servito da Ciurria, colpisce Henrique dal limite dell’area. Al 66’ si sblocca la partita quando l’ex attaccante del Lecce lascia Tressoldi sul posto sulla trequarti, parte in velocità verso rete anche se l’avversario è rimasto a terra, arriva all’incontro con Erlic che va troppo blando al contrasto e scarica in rete battendo Consigli. All’86’ nuova rete del Monza ancora con Colombo, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco.

VIDEO GOLSASSUOLO MONZA: IL TABELLINO

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi (67′ Ferrari), Viña (60′ Pedersen), Boloca, Henrique (81′ Castillejo), Berardi, Thorstvedt (46′ Bajrami), Laurienté, Pinamonti (60′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Ceide, Volpato, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

MONZA: Di Gregorio, Carboni (70′ Vignato), (52′ D’Ambrosio), Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, (52′ Machin), Gagliardini, Kyriakopoulos (77′ Gomez), Colpani, Dany Mota (70′ Birindelli), Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Cittadini, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, V. Carboni, Vignato, Maric. Allenatore: Raffaele Palladino.

ARBITRO: Sig. Zufferli di Udine.

ASSISTENTI: Sig. Bresmes di Bergamo e Sig. Rocca di Catanzaro.

RETI: 66′ Colombo (M)

