DIRETTA SASSUOLO MONZA/ Video streaming tv: ci sono precedenti anche in C2 (Serie A, oggi 2 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Sassuolo Monza pone di fronte due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 13 volte, ma soltanto due in serie A. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro è stato nel 2003 nel campionato di Serie C2. Vittoria Monza con il risultato di 1-2. Gara di ritorno che evidenziò ancora un successo del Monza così come nelle due sfide successive tra queste due formazioni. Vittoria Sassuolo nel 2006 con il risultato di 0-2, gara di ritorno che presenta il primo pareggio (2-2). Nel 2007 una vittoria per parte, prima il Sassuolo con il risultato di 0-1; poi il Monza con un pirotecnico 2-4.

Dopo l’ultima sfida giocata nel 2010 con una vittoria del Sassuolo con il risultato di 3-1 in Coppa Italia, le due squadre si ritrovano contro nel massimo campionato italiano. La prima sfida è datata 22 gennaio con il risultato che è di pareggio. Ferrari aprì le danze mentre Caprari la chiuse sul pareggio. Gara di ritorno che vide vincere il Monza grazie alle reti firmate da Ciurria e nel finale Pessina nell’extra time. Per il Sassuolo gol a fine primo tempo realizzato su calcio di rigore dal solito Domenico Berardi che non riuscì a bastare ai neroverdi per portare a casa dei punti. Lo storico dice quindi: 6 vittorie Monza; 4 successi Sassuolo e 3 pareggi. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Monza sarà più correttamente una diretta streaming video, secondo le modalità che ormai tifosi ed appassionati di calcio conoscono benissimo per le sette partite che ad ogni giornata di Serie A vengono trasmesse in esclusiva per i propri abbonati sulla piattaforma DAZN.

SASSUOLO MONZA: RISCATTO BRIANZOLO?

Sassuolo Monza, in diretta presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà alle ore 18.30 di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, essendo uno dei ben tre posticipi che ancora mancano per completare il programma della settima giornata della Serie A. Sicuramente sotto i riflettori della diretta di Sassuolo Monza ci sarà soprattutto la squadra neroverde, dal momento che gli emiliani di Alessio Dionisi arrivano da due vittorie consecutive contro Juventus prima e Inter poi, confermando il feeling che da molti anni il Sassuolo vanta con le partite contro le big.

In un certo senso, l’esame di maturità potrebbe quindi essere oggi contro il Monza di Raffaele Palladino, che arriva invece da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Bologna giovedì sera. Non è un Monza scintillante, ma ha pur sempre 5 punti in più rispetto al disastroso inizio della scorsa stagione, che in seguito volse decisamente più in positivo per i brianzoli. Di certo è una partita stuzzicante fra due squadre che non vogliono limitarsi all’anonimato, quindi siamo molto curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Sassuolo Monza…

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MONZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Monza. Alessio Dionisi dovrebbe schierare i padroni di casa neroverdi secondo il modulo 4-2-3-1 ormai consueto, a cominciare da Consigli fra i pali, protetto dalla difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Tressoldi e Vina, anche se pure Pedersen e Viti sperano di trovare posto dal primo minuto; in mediana ecco invece Boloca e Matheus Henrique, ma il punto di forza del Sassuolo è nel reparto offensivo con Berardi a destra, Bajrami trequartista centrale, Laurientè ala sinistra e il centravanti Pinamonti.

La risposta del Monza allenato da Raffaele Palladino dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 con Di Gregorio tra i pali, protetto dalla difesa a tre nella quale Izzo e D’Ambrosio si giocano il posto al fianco di Pablo Marì e Caldirola; a centrocampo ecco invece Ciurria a destra, la coppia Gagliardini-Pessina nel cuore della mediana e Birindelli che è favorito su Kyriakopoulos a sinistra; infine, il reparto offensivo del Monza oggi dovrebbe prevedere Colpani come trequartista titolare alle spalle dei due attaccanti, cioè Colombo e Mota Carvalho.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Sassuolo Monza secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I neroverdi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,25, ma sembrano esserci buone possibilità anche per il Monza, infatti il segno 2 è quotato a 2,95. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio, il segno X infatti varrebbe 3,80 volte la posta in palio.

