Video/ Sassuolo Perugia (1-2): highlights e gol. Emiliani fuori dalla Coppa Italia!

Clamoroso successo degli umbri ieri al Mapei Stadium per i sedicesimi di finale della Coppa Italia: come si vede nel video di Sassuolo Perugia, la squadra di Oddo ha avuto la meglio col pesante risultato di 2-1, trovando così la qualificazione al prossimo turno della manifestazione, dove pure i grifoni incontreranno il Napoli. Tornando al match va senza dubbio detto che ieri pomeriggio abbiamo assistito a una sfida molto elettrica, specie nel finale, dove pure gli animi si sono talmente scaldati che si è sfiorato la rissa. Al via è il Perugia a prendere il controllo del match e in appena 17 minuti trova subito il vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Mazzocchi e Nicolussi. Subito sotto di due reti, la squadra di De Zerbi comincia a reagire con forza, ma un po’ per imprecisione un po’ per sfortuna, il primo tempo si chiude senza altri gol (benché pure gli umbri hanno sfiorato più volte il tris). Nella ripresa sono i neroverdi a prendere le redini del gioco, ma i tanti errori di impostazione del gioco e una difesa ben chiusa dei grifoni rendono complicato il riscatto emiliano. La rete che riapre la partita infatti arriva solo al 82’ a firma del neroverde Bourabia: registriamo poi altre clamorose azioni da gol specie per il Sassuolo, ma il triplice fischio finale arriva prima che De Zerbi riesca a portarsi in parità. E’ dunque il Perugia a passare il turno di Coppa Italia.

IL TABELLINO

Sassuolo Perugia 1-2 (0-2 pt)

SASSUOLO: Russo, Duncan, Peluso, Obiang, Muldur, Raspadori, Traorè, Tripaldelli (12′ st Djuricic), Piccinini (41′ st Pellegrini), Mazzitelli (12′ st Rogerio), Bourabia. A disposizione: Pegolo, Turati, Ferrari, Ghion, Oddei, Marginean. All. Roberto De Zerbi.

PERUGIA: Fulignati, Mazzocchi (20′ st Falzerano), Gyomber (34′ st Nzita), Falasco, Di Chiara, Carraro, Balic, Nicolussi Caviglia, Fernandes (20′ st Sgarbi), Capone, Falcinelli. A disposizione: Vicario, Albertoni, Rodin, Iemmello, Dragomir, Buonaiuto, Konate, Melchiorri. All. Oddo

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno (Assistenti: Michele Grossi di Frosinone e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Giacomo Camplone di Pescara)

RETI: 9′ pt Mazzocchi, 17′ pt Nicolussi Caviglia, 37′ st Bourabia

NOTE: Amminiti: Bourabia, Balic, Falasco, Sgarbi, Rogerio, Di Chiara, Pellegrini

