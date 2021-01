Video/ Sassuolo Spal (0-2): highlights gol. Missiroli e Dickmann fanno volare Marino

Colpaccio estense ieri pomeriggio al Mapei Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia: come si vede nel video di Sassuolo Spal, è stata infatti la formazione biancazzurra a strappare la vittoria col risultato di 2-0 e dunque anche il pass per i quarti di finale della manifestazione. Eliminazione quasi a sorpresa dunque per i neroverdi di De Zerbi, che pure alla vigilia del match erano apparsi come grandi favoriti: e che al via erano stati anche i più aggressivi e propositivi. Dopo una partenza lenta, i ritmi di gioco erano aumentati e con loro anche il Sassuolo, senza dubbio il più attivo: nella prima frazione di gioco due poi sono state le occasioni da gol, entrambe a marca neroverdi, con Djuricic e Oddei che sfiorano il gol rispettivamente al 24’ e al 43’ di gioco. Il secondo tempo però parte malissimo per gli uomini di De Zerbi già apparsi stanchi e poco concentrati: al 47′ è infatti cartellino rosso per Djuricic e i neroverdi rimangono in dieci. Sottonumero e senza forze, i padroni di casa lasciano che sia la Spal a fare il gioco: e gli estensi ne approfittano ben presto. Al 49’ è infatti Missiroli a portare la squadra ospite in vantaggio con un bellissimo gol: il Sassuolo rilancia con Muldur ma la sorte non è dalla sua. Tempo nove minuti ecco poi il raddoppio estense con Dickmann: avanti di due gol la Spal si copre con grande accortezza non permettendo ai neroverdi di crescere e di sfruttare la meglio le ultime forze rimaste. Il triplice fischio finale arriva in fretta e conferma il trionfo estense e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia della Spal.

IL TABELLINO

Sassuolo-Spal 0-2

Marcatori: 49′ Missiroli (SP), 58′ Dickmann (SP)

SASSUOLO: Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio (85′ Kyriakopoulos); Obiang, Lopez (68′ Ayhan); Oddei (68′ Haraslin), Djuricic, Boga (46′ Schiappacasse); Raspadori. A disp: Consigli, Turati; Ferrari, Piccinini, Mercati, Magnanelli, Traore, Defrel. All. Roberto De Zerbi

SPAL: Berisha; Spaltro (68′ Ranieri), Vicari (46′ Tomovic), Sernicola, Dickmann, Murgia, Missiroli, D’Alessandro (68′ Sala), Di Francesco (26′ Seck), Floccari, Brignola (91′ Strefezza). A disp: Thiam, Minelli, Esposito, Valoti, Castro, Moro. All. Pasquale Marino

Arbitro: Camplone di Pescara Assistenti: Lombardo – Marchi Quarto Ufficiale: Santoro VAR: Irrati – Cecconi

Ammonito Muldur (SA). Espulso al 47′ Djuricic (SA).

