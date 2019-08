Video/ Schalke Bayern (0-3): highlights e gol, tris di Lewandowski (Bundesliga)

Presentiamo il video di Schalke Bayern 0-3: alla Veltins Arena il Bayern Monaco supera in trasferta lo Schalke 04 e riscatta il pareggio interno che era arrivato all’esordio nella nuova Bundesliga. Nel primo tempo la partita tarda ad entrarre nel vivo e bisogna aspettare il 17′ perchè Robert Lewandowski colpisca pericolosamente di testa, costringendo il portiere avversario alla parata sugli sviluppi di un corner. Ci pensa poi lo stesso Lewandowski a portare gli ospiti in vantaggio al 20′ grazie al calcio di rigore concesso per fallo di Kenny ai danni di Coman. I padroni di casa tentano di reagire con lo spunto impreciso di Mascarell al 29′ mentre, sul fronte opposto, Muller al 31′ e soprattutto Tolisso nel finale di frazione al 43′ vanno vicini al raddoppio. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i bavaresi raddoppiano tramite il preciso calcio di punizione del 50′ battuto da Lewandowski, autore di una doppietta. La formazione di Gelsenkirchen cerca quindi di accorciare le distanze con il colpo di testa alto da parte di Nastasic al 64′. Nell’ultima parte della gara il polacco Lewandowski realizza infine il tris che gli vale la tripletta sfruttando l’assist da parte di Coman al 75′. I 3 punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Bayern Monaco di salire a quota 4 mentre lo Schalke 04 non si muove rimanendo con un punto.

VIDEO SCHALKE BAYERN: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, nel nostro video di Schalke Bayern, emerge in maniera evidente come la formazione ospite abbia ampiamente meritato questo successo, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 66%. A questo si aggiunge un maggior numero di passaggi, 621 contro 276 appoggi completati, mentre in fase offensiva i bavaresi si sono distinti grazie al 10 a 9 nel conteggio delle conclusioni, delle quali 6 a 2 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, lo Schalke è stata la squadra più scorretta a fronte dell’11 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro M. Fritz non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei 28 calciatori scesi in campo.

VIDEO SCHALKE BAYERN: IL TABELLINO

Schalke 04-Bayern Monaco 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 20′ rig., 50′, 75′ Lewandowski(B).

Assist: 75′ Coman(B).

SCHALKE 04 Nubel, Mckennie, Nastasic, Mascarell(59′ Sane), Raman(51′ Kutucu), Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Kenny, Oczipka, Harit(85′ Mercan). All.: Wagner.

BAYERN MONACO Neuer, Sule, Pavard, L. Hernandez(77′ J.Martinez), Kimmich, Tolisso, Muller(57′ Coutinho), Alaba, Coman, Gnabry(57′ Perisic), Lewandowski. All.: Kovac.

Arbitro: M. Fritz.