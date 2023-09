Video/ Sestri Levante Torres (0-1) gol e highlights: Zecca firma il successo! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE TORRES: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori la Torres supera in trasferta il Sestri Levante per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Greco tentano di proporsi pericolosamente in zona offensiva intorno al 10′ sebbene la conclusione di Zecca finisca alta sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i liguri colgono una traversa con Forte al 18′, complice la parata di Zaccagno, ed i torresi sostituiscono prematuramente Antonelli con Fabriano già al 29′.

Diretta/ Sestri Levante Torres (risultato finale 0-1): decide Zecca! (Serie C, 24 settembre 2023)

Nel secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo quest’oggi al Sivori, il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i rossoblu ospiti riescono a passare in vantaggio al 48′ grazie alla rete messa a segno dal solito Zecca. Nell’ultima parte dell’incontro le emozioni scarseggiano ed i corsari non impensieriscono più i sardi, bravi piuttosto a controllare il risultato.

Video/ Torres Carrarese (2-0) gol e highlights: sardi in vetta (19 settembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Oliana, Furno e Troiano da un lato, Dametto, Fabriani e Diakite dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono alla Torres di salire a quota 15 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Sestri Levante non si muove, restando fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE TORRES: IL TABELLINO

Sestri Levante-Torres 0 a 1 (p.t. 0-0)

DIRETTA/ Torres Carrarese (risultato finale 2-0): Scotto chiude i conti (Serie C, 20 settembre 2023)

Reti: 48′ Zecca(T).

SESTRI LEVANTE (4-3-3) – Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala; Forte, Toci, Candiano. A disposizione: Raspa, Sias, Grosso, Ghigliotti, Nenci, Masini, Troiano, Grilli, Busatto, Cericola, Conti. Allenatore: Enrico Barillari.

TORRES (3-4-1-2) – Zaccagno; Antonelli, Idda, Dametto; Pelamatti, Kujabi, Giorico, Zecca: Ruocco; Diakite, Scotto. A disposizione: Garau, Pinna, Siniega, Liviero, Verduci, Cester, Lora, Masala, Sanat, Fischnaller, Menabò. Allenatore: Alfonso Greco.

Arbitro: Gabriele Totaro (sezione di Lecce).

Ammoniti: 25′ Dametto(T); 32′ Fabriani(T); 51′ Diakite(T); 73′ Oliana(S); 75′ Furno(S); 90’+2′ Troiano(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE TORRES













© RIPRODUZIONE RISERVATA