Video si arrampica e cade dalla facciata dell’università/ Napoli volo choc di 3 metri

Sta facendo il giro del web il video che mostra un giovane mentre si arrampica sulla facciata dell’università “L’Orientale” di Napoli, salvo perdere improvvisamente la presa e cadere rovinosamente a terra da un’altezza non propriamente modesta. I fatti si riferiscono alla serata di ieri, sabato 28 agosto, e hanno trovato un’ampia eco mediatica, sino a occupare le colonne di alcuni quotidiani nazionali. È il caso, fra gli altri, de “Il Messaggero”, che spiega come l’accaduto si sia verificato in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico del capoluogo campano.

Una zona che, nei fine settimana, si riempie di giovani e nella quale si concentra la movida della città partenopea. La stessa movida che, proprio nelle scorse ore, ha fatto parlare (ancora una volta in termini negativi) di sé a Capri, quando alcuni giovani della Napoli bene sono stati protagonisti di una maxi-rissa divampata dinnanzi alla scalinata dell’hotel “Quisisana”, noto per ospitare abitualmente numerosi personaggi famosi. Insomma, un fine settimana a dir poco da dimenticare a quelle latitudini.

NAPOLI, VIDEO CHOC: RAGAZZO CADE DALLA FACCIATA DELL’UNIVERSITÀ. ARRIVA L’AMBULANZA E…

Tornando tuttavia all’episodio di sabato sera in piazza a Napoli, il ragazzo ha cominciato ad arrampicarsi sulla facciata dell’università, raggiungendo un’altezza decisamente considerevole (all’incirca tre metri). Fino a quel momento tutto bene, se non fosse che, proprio in quel frangente, non è riuscito a mantenersi sospeso nel vuoto ed è precipitato letteralmente nel vuoto, tra lo sgomento delle persone radunatesi per assistere alla scena e per immortalarla attraverso i loro smartphone, in barba alle normative anti-contagio.

Come riferiscono i colleghi de “Il Messaggero”, sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza che, con qualche difficoltà in più del previsto, si è fatta largo tra la folla e ha prestato soccorso al giovane protagonista di una bravata che certo non resterà negli annali delle imprese eroiche compiute dai cittadini napoletani. Fortunatamente per lui, a quanto sembra, le conseguenze della caduta non sono state serie.

Napoli, si arrampica sul portale dell’università e cade: “Movida fuori controllo al centro storico” @NandoBocchetti pic.twitter.com/KtWfpEfgwv — Terranostranews (@Terranostranew2) August 29, 2021





