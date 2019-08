Video/ Sicula Leonzio Vibonese (3-0): highlights e gol, bianconeri ok (Coppa Italia)

Ecco il video di Sicula Leonzio Vibonese: i siciliani ribaltano tra le mura amiche il risultato sfavorevole maturato solo una settimana fa in Calabria (sconfitta per 2-1) e con una larga e meritata vittoria ai danni della Vibonese, anche se il 3-0 finale è passivo pesante per i rossoblu, staccano il pass per la successiva fase finale della Coppa Italia di Serie C. in un match che si prospettava equilibrato a scardinare tutto, nel vero senso della parola, arriva però già al minuto 11 Scardina: l’attaccante bianconero è bravo a sfruttare la prima chance e a portare avanti i suoi che con quel punteggio sarebbero qualificati. La prima frazione vede gli ospiti provare subito a rispondere con Bubas (17’) ma dopo il tentativo di eurogol del siciliano Sicurella, che per poco non fa centro da metà campo, ecco il patatrac con l’espulsione di Del Col tra le fila della Vibonese: “rosso” diretto per aver evitato che Scardina si involasse e la gara cambia. Infatti nella ripresa non c’è più partita e dopo il raddoppio sfiorato da uno scatenato Scardina ecco che il bis arriva grazie al compagno di reparto Sicurella al minuto 68. E nel finale c’è gloria pure per Lescano, già autore del punto del 2-1 nel match di andata: l’argentino entra e si esibisce in una fenomenale sforbiciata su cross di Palermo che manda in visibilio il pubblico e fissa il punteggio sul 3-0, mettendo così il sigillo sul passaggio del turno della Sicula Leonzio mentre la Vibonese paga oltremodo un primo tempo attendista e l’inferiorità numerica che ha scombinato i piani della vigilia, mandando all’aria pure la vittoria ottenuta a Vibo Valentia.

VIDEO SICULA LEONZIO VIBONESE: LE DICHIARAZIONI

Nella sala stampa del “Sicula Transport Stadium” di Lentini, in mancanza delle dichiarazioni del tecnico della Vibonese, Giacomo Modica, ha parlato il coach della Sicula Leonzio al termine del match di Coppa Italia di Serie C che ha visto i padroni di casa prevalere per 3-0, ribaltando il risultato dell’andata in Calabria e staccando così anche il pass per il turno successivo della competizione di categoria. Vito Grieco, allenatore dei bianconeri siciliani, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la netta vittoria dei suoi, lodando anche i progressi fatti rispetto alla trasferta in casa dei rossoblu di sette giorni fa: “All’andata qualcosa non mi era piaciuto ma ora dopo una settimana in più di conoscenza tutti hanno risposto presente, anche se vorrei fare più partite ufficiali prima che cominci il campionato” ha detto il coach dei siciliani, ricordando che comunque i gol di giornata sono tutti di ottima fattura e frutto pure di belle giocate. “I ragazzi mi sono piaciuti anche dietro nonostante in qualche circostanza abbiamo fatto dei regalucci e non mi piace quando c’è una disattenzione dovuta a dei cali di concentrazione: ad ogni modo oggi abbiamo meritato la vittoria e il passaggio del turno” ha concluso Grieco, spiegando come non fosse facile questo esordio casalingo dato che addirittura ben nove undicesimi della formazione scesa in campo contro la Vibonese erano elementi nuovi e che quindi “c’è ancora bisogno di tempo per conoscerci”.

