Video/ Sinner Hurkacz (2-0): highlights, che esordio per Jannik! (Atp Finals 2021)

VIDEO SINNER HURKACZ (2-0): CHE ESORDIO ALLE ATP FINALS 2o21!

Un meraviglioso Jannik Sinner asfalta Hubert Hurkacz e resta in pienissima corsa per agganciare le semifinali delle Nitto Atp Finals 2021 di Torino. Al Pala Alpitour, il tennista azzurro, costretto – all’ultimo respiro – a prendere il posto dell’indisponibile Berrettini, debutta nel migliore dei modi, superando il polacco con una prestazione da incorniciare. Jannik Sinner, quindi, si fa trovare pronto e lo dimostra sul rettangolo di gioco, sfoderano un netto 6-2 che lascia ancora una porta aperta per andare avanti nella competizione. Occorrerà compiere una vera e propria impresa contro Daniil Medvedev.

Il ventenne azzurro è stato protagonista della partita perfetta: non ha mai perso un servizio e con estrema prontezza e reattività ha annullato tutte le palle break costruite da un minaccioso Huber Hurkacz. Le quattro palle break sciupate dall’avversario di Sinner sono le stesse a disposizione del tennista azzurro, che al contrario ne centra due e firma il 4-1 e, in seguito, il 6-2. Stesso copione anche nel secondo set, con l’altoatesino che gioca a ritmi vertiginosi, difendendo in maniera impeccabile. Ed ecco che così Sinner si aggiudica il secondo e il quarto turno in battuta. Al primo match point, Sinner non fallisce e mette la firma su un doppio 6-2, che gli permette di agguantare Zverev al secondo posto. Così si deciderà tutto nell’ultimo turno, contro un avversario da far tremare i polsi: Daniil Medvedev. Servirà un successo contro il tennista russo ed una sconfitta del tedesco nel match contro Hurkacz per mettere le mani sulla prima semifinale da riserva della storia delle Atp Finals.

VIDEO SINNER HURKACZ: LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita, Sinner ha dedicato la vittoria al grande assente, Berrettini, riservandogli parole colme di stima, riconoscenza e affetto. “E’ un grande giocatore ma la persona è incredibile. Mi spiace non sia riuscito a giocare, provo a fare il nostro meglio tenendolo nel cuore e sperando si riprenda. E’ un campione. Sono felice, ho giocato veramente bene e dovevo farlo. E’ uno dei miei migliori amici del tour, ho perso la finale a Miami contro di lui ma ora ho più esperienza anche per giocare qui e dare il mio meglio. Sono felice della mia prestazione. All’inizio ero teso, giocare qua è una cosa incredibile. Grazie del supporto e di essere venuti, voglio dare il meglio anche nella prossima partita”.

