DIRETTA ZVEREV FRITZ: UNA BELLA SEMIFINALE PER LE ATP FINALS 2024

Magari sarà la sfida meno affascinante fra le due semifinali delle Atp Finals 2024, ma la diretta Zverev Fritz promette comunque un confronto di altissimo livello tecnico naturalmente alla Inalpi Arena di Torino, dove il match fra il tennista tedesco e quello statunitense andrà in scena con inizio indicativamente alle ore 14.30. D’altronde Alexander Zverev è il giocatore numero 2 nel ranking mondiale Atp e ha dominato il proprio girone, mentre Taylor Fritz è sicuramente uno dei più forti quando si gioca sul cemento, come ha dimostrato con la finale agli Us Open e anche nel corso di queste Atp Finals 2024.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024/ Zverev Griekspoor video streaming tv: Fritz e Tsitsipas agli ottavi (8 ottobre)

Ecco allora che la diretta Zverev Fritz sarà da seguire con la massima attenzione, anche perché in palio ci sarà naturalmente un posto nella finale di domani, che incoronerà il vincitore del Master di fine anno, come in carriera è già riuscito per ben due volte a Zverev, in trionfo nel 2018 e di nuovo nel 2021, nella prima edizione disputata a Torino. Il tedesco arriva da un bellissimo successo contro Carlos Alcaraz nella terza e ultima giornata della fase a gironi ed è quindi da considerare favorito, ma attenzione perché siamo sicuri che ci sarà da divertirsi con la diretta Zverev Fritz…

Diretta Us Open 2024/ Fritz Zverev streaming video tv: Emma Navarro, semifinale e Top Ten! (oggi 3 settembre)

ZVEREV FRITZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La visione in chiaro sarà naturalmente riservata alla partita di Jannik Sinner, di conseguenza vi ricordiamo che la diretta Zverev Fritz in tv sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che trasmette per intero le Atp Finals 2024. Ecco allora che servirà un abbonamento pure per la diretta Zverev Fritz in streaming video, che sarà garantita tramite Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA ZVEREV FRITZ: COSA ASPETTARCI DA QUESTA SEMIFINALE?

Abbiamo quindi già descritto per sommi capi che cosa potremmo attenderci dalla diretta Zverev Fritz, ma si può ancora aggiungere qualcosa. Il tedesco è il simbolo della regolarità ad altissimo livello, come dimostra la posizione numero 2 del mondo in un 2024 che lo ha visto vincitore a Roma e Parigi-Bercy a livello di Masters 1000 e finalista al Roland Garros. Zverev inoltre è in grande forma, aspetto mai da sottovalutare, soprattutto nel finale della stagione: anche questa è una sua caratteristica, come dimostrano i precedenti alle Finals, per cui le sue ambizioni sono giustamente elevate.

Alexander Zverev: "Vaccino mi ha provocato il diabete"/ "Da piccolo mi bullizzavano, mi ruppero l'insulina"

Dall’altra parte della rete, ecco un Taylor Fritz che in questo 2024 ha raggiunto la già citata finale agli Us Open e qui a Torino ha impressionato soprattutto in occasione della netta vittoria contro Daniil Medvedev che di fatto si è rivelata fondamentale per raggiungere poi il secondo posto nel girone di Jannik Sinner, sigillato con la vittoria in tre set di giovedì pomeriggio contro Alex De Minaur. C’è un favorito, ma il rivale può giocarsi le sue carte: questa in sintesi potrebbe essere la diretta Zverev Fritz…