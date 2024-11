DIRETTA SINNER RUUD: JANNIK FAVORITO NELLA SEMIFINALE (ATP FINALS 2024)

La posta in palio comincia ad essere davvero alta con la diretta Sinner Ruud, che questa sera sabato 16 novembre sarà la seconda semifinale delle Atp Finals 2024 presso la Inalpi Arena di Torino, con inizio non prima delle ore 20.30. Finora tutto è andato per il meglio nel Master di fine anno per Jannik Sinner, che ha vinto in maniera autorevole il proprio girone con tre vittorie in altrettante partite giocate, dimostrando eccellente condizione fisica e confermando la propria superiorità tecnica su questa superficie e diventando così il favorito d’obbligo per la diretta Sinner Ruud.

Dall’altra parte della rete ci sarà quindi il norvegese Casper Ruud, autore finora di un torneo di ottimo livello, con la perla della vittoria in due soli set contro Carlos Alcaraz che, unita al successo di ieri sera contro Andrej Rublev, ha spalancato a Ruud le porte della semifinale da secondo nel proprio girone, alle spalle di Alexander Zverev. Adesso però arriva un compito che, visto dall’ottica del norvegese, dovrebbe essere ben più impegnativo, contro il numero 1 al mondo sospinto anche dal pubblico di Torino. Con questa base di partenza, possiamo prepararci a vivere la diretta Sinner Ruud…

SINNER RUUD IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Molte migliaia di persone affolleranno stasera la Inalpi Arena, ma altri milioni seguiranno la diretta Sinner Ruud in tv e allora c’è l’ottima notizia della doppia copertura televisiva perché all’appuntamento per gli abbonati sui canali di Sky Sport si aggiunge anche la visione in chiaro per tutti su Rai 2. Di conseguenza, raddoppierà anche la diretta Sinner Ruud in streaming video, fornita gratuitamente da sito e app di Rai Play, oppure tramite abbonamento con Sky Go o Now Tv.

DIRETTA SINNER RUUD: COME ARRIVANO ALLA SEMIFINALE?

Abbiamo già delineato i temi della diretta Sinner Ruud, sicuramente le tre partite del girone hanno mostrato in modo chiarissimo che Jannik Sinner ha fatto benissimo a fermarsi saltando Parigi-Bercy quando era alle prese con un virus gastrointestinale. D’altronde, per il numero 1 del Mondo che ha vinto due Slam in stagione, l’obiettivo per chiudere alla grande un 2024 già memorabile non possono essere che le Atp Finals e settimana prossima la Coppa Davis, dove l’Italia difende il titolo. Finora il cammino a Torino è stato perfetto: tre partite, tre vittorie per 2-0, nessun set lasciato per strada e la sensazione di essere superiore a tutti sulla sua superficie preferita.

Il compito di provare a contrastarlo è affidato quindi a Casper Ruud: la missione è difficile, ma il norvegese l’affronta con la serenità di chi ha già ottenuto un grande obiettivo, perché per la testa di serie numero 6 non era affatto scontato qualificarsi per le semifinali, soprattutto in un girone con Zverev e Alcaraz. Ancora più importante perché il 2024 non è stato un anno eccezionale per Ruud dopo tre finali Slam nelle precedenti due stagioni, chissà se sarà possibile per lui cogliere un’impresa che il pubblico italiano naturalmente spera di non vedere? Ce lo dirà la diretta Sinner Ruud…