Video/ Siviglia Manchester United (2-1) gol e highlights: bella rimonta andalusa

Il Siviglia raggiunge, per la sesta volta dal 2006, la finale di Europa League. Nelle precedenti cinque occasioni gli andalusi hanno sempre alzato la coppa al cielo. Stavolta la semifinale col Manchester United è stata vinta con un pizzico di fortuna, tante le occasioni gettate al vento dagli inglesi prima di subire il colpo del ko. Parte bene lo United e al 7′ è già rigore per i Red Devils, per fallo in area di Diego Carlos su Rashford. Dal dischetto va al tiro lo specialista Bruno Fernandes che non sbaglia, portando avanti gli inglesi. Il Siviglia prova subito a reagire e al 26′ gli andalusi trovano il pari. Reguilon scappa via sulla sinistra, cross basso e teso per l’accorrente Suso con l’ex milanista che piazza il pallone alle spalle di De Gea riportando il risultato sull’1-1. Match vivace ma è a inizio ripresa che il Manchester United bombarda la porta avversaria, trovando uno strepitoso Bounou sulla sua strada: il portiere degli spagnoli chiude lo specchio a Greenwood, quindi al 5′ salva due volte su Martial, con successivo salvataggio di Kounde su Bruno Fernandes. Al 9′ Bounou salva ancora coi piedi su Rashford, ma i cambi regalano il ribaltone a Lopetegui: su cross di Jesus Navas al 33′ si addormentano Lindelof e Wan-Bissaka, Luuk De Jong appena entrato si inserisce e firma il colpo del ko. Troppo stanchi i Red Devils per la reazione, ora in finale il Siviglia aspetta la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Lopetegui celebra la conquista della finalissima da parte del suo Siviglia: “Siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni e a difenderci nel modo giusto quando ci hanno attaccati. Nel secondo tempo hanno giocato meglio di noi ma noi abbiamo resistito ai loro attacchi. E’ stata una partita complicata, la vittoria è da dedicare a tutti noi e ai nostri tifosi: il gruppo è meraviglioso, è difficile trovarne uno con mentalità simile. Ora aspettiamo di capire chi troveremo in finale: sicuramente sarà ancora più difficile rispetto a stasera. Sappiamo quanto abbiamo sofferto per arrivare fino a qui, la squadra ha la capacità di non abbattersi nei momenti peggiori: l’abbiamo preparata per vincerla e ci siamo riusciti. Dobbiamo recuperare le energie perché tanti calciatori hanno giocato in condizioni fisiche non perfette“. Per Solskjaer lo United è stato punito oltre i suoi demeriti: “Quando non sfrutti le opportunità che ti capitano, la partita ovviamente si complica e tutto diventa più difficile. Abbiamo una squadra con molti giovani che stasera hanno dimostrato di avere ancora tanto da imparare, il loro portiere ha fatto una partita fantastica ma non riuscire a fare gol è deludente. Sappiamo di avere i giocatori con le giuste qualità per far male, il calcio è anche questo: abbiamo fatto di tutto per trovare la seconda rete, ma non è bastato. Da febbraio siamo stati fantastici, però uscire in semifinale non ci può rendere felici: lavorare con questa rosa è fantastico, alla fine della partita si è vista tutta la stanchezza sia fisica che mentale“.

