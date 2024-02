DIRETTA/ PSV Borussia Dortmund video streaming tv: solo due precedenti, ormai 22 anni fa (20 febbraio 2024)

DIRETTA PSV BORUSSIA DORTMUND: I TESTA A TESTA

Cosa ci racconta la storia della diretta di Psv Borussia Dortmund? Studiando i precedenti dobbiamo dire che i dati a nostra disposizione sono davvero pochi: le due squadre si sono incrociate soltanto una volta per un totale di due sfide, e sono già passati 21 anni e mezzo da allora. Eravamo nell’ottobre 2002, fase a gironi di Champions League; nella stagione precedente il Borussia Dortmund aveva raggiunto la finale di Coppa Uefa, perdendola però contro il Feyenoord, e subito dopo si era trovato a sfidare un’altra squadra olandese. Stavolta era andata meglio: al Phillips Stadion era arrivato un 3-1 a favore della squadra tedesca.

I gol erano stati di Jan Koller, Tomas Rosicky e Marcio Amoroso, con il Psv che era riuscito solo a segnare un gol con Remco Van der Schaaf. La sfida di ritorno al Westfalenstadion era terminata 1-1, e questo è quanto; tuttavia possiamo dire che Peter Bosz, attuale allenatore degli olandesi, ha sfidato per due volte il Borussia Dortmund con due vittorie e due sconfitte (da tecnico del Bayer Leverkusen, dunque in Bundesliga) ma c’è anche un incrocio tra lui e Edin Terzic appunto in un Bayer Leverkusen Borussia Dortmund del gennaio 2021, terminato per 2-1 in favore delle Aspirine e dunque con Bosz che ha battuto il suo collega. (agg. di Claudio Franceschini)

PSV DORTMUND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

PSV BORUSSIA DORTMUND: EQUILIBRIO IN CAMPO!

Siamo pronti a raccontare un altro capitolo di storia della coppa dalle grandi orecchie in questa diretta di PSV Dortmund, in programma oggi 20 febbraio alle ore 21:00, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il PSV affronterà il Borussia Dortmund in una partita che potrebbe risultare più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare. Nonostante il Dortmund sia considerato favorito, la squadra tedesca non sta attraversando un periodo di forma ottimale e gli olandesi potrebbero approfittarne per metterli in difficoltà.

Il Borussia però, nonostante i suoi recenti problemi di forma, resta comunque una squadra di grande qualità e esperienza, capace di esprimere un calcio offensivo e spettacolare. Non a caso i dortmund la rendono comunque la favorita per il passaggio finale dle turno, anche se in Olanda non sarà una passeggiata di salute.

DIRETTA PSV DORTMUND: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di osservare i protagonisti della diretta di PSV Dortmund andando a vedere le probabili formazioni del match; iniziando dagli olandesi che punteranno su Pepi in un ruolo chiave nella batteria di trequartisti all’interno del 4-2-3-1. Con De Jong come unico riferimento offensivo, Pepi avrà il compito di fornire assist e palloni filtranti dalla posizione sulla sinistra, cercando di creare occasioni da gol per l’attaccante olandese.

Per il Borussia Dortmund, il centrocampista Sabitzer sarà fondamentale nel guidare il gioco a centrocampo. Oltre a fornire geometrie di gioco e supporto alla fase offensiva, Sabitzer sarà anche determinante nel lavoro di interdizione e nel recuperare i palloni, contribuendo così alla solidità difensiva della squadra tedesca.

PSV DORTMUND, LE QUOTE

Ora è il momenti di passare in rassegna le quote per la diretta di PSV Dortmund vedendole dal sito della Snai: il segno 1 è fissato a 2,25 per la vittoria olandese, mentre il pareggio a 3,50. La vittoria della formazione ospite invece regalerebbe il 2,8 dell’importo scommesso.

