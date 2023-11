Diretta/ Siviglia PSV (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Sergio Ramos (Champions, 29 novembre 2023)

DIRETTA SIVIGLIA PSV EINDHOVEN (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Spagna la partita tra Siviglia e PSV Eindhoven è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Alonso provano a prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 10′ con un colpo di testa di Sergio Ramos a mandare la sfera alta sopra la traversa. Ecco le formazioni ufficiali:

Video/ PSV Lens (1-0) gol e highlights: de Jong regala il successo ai padroni di casa (8 novembre 2023)

SIVIGLIA (4-3-3) – Dimitrovic; Jesus Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuna; Sow, Fernando, Rakitic; Ocampos, En Nesyri, Lukebakio. A disp.: Arbol, Flores, Bueno, Mariano Diaz, Gattoni, Jordan, Rafa Mir, Nianzou, Pedrosa, Salas, Sanchez, Torres. All.: Diego Alonso. PSV EINDHOVEN (4-3-3) – Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano. A disp.: Drommel, Waterman, Babadi, Mauro Junior, Obispo, Pepi, Saibari, Sambo, Tillman, Van Aanholt, Vertessen. All.: Bosz. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Psv Lens (risultato finale 1-0): decide il gol di de Jong nel primo tempo (8 novembre 2023)

DIRETTA SIVIGLIA PSV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Real Sociedad Salisburgo potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri circa l’ormai imminente diretta di Siviglia Psv Eindhoven? Proviamo a rispondere esaminando i numeri di spagnoli e olandesi nelle precedenti quattro partite del girone B di Champions League. La situazione è decisamente complicata per il Siviglia, che sarebbe la testa di serie del gruppo ma finora ha raccolto solo 2 punti in classifica, evidentemente tramite due pareggi e altrettante sconfitte; la conseguenza è che la differenza reti spagnola è in campo negativo (-3), perché il Siviglia ha segnato quattro gol e ne ha invece ben sette al passivo.

Diretta/ Arsenal Siviglia (risultato finale 2-0): dominio Gunners! (oggi 8 novembre 2023)

Per il Psv Eindhoven si tratta di una situazione senza dubbio migliore, per merito di una vittoria, due pareggi e una sconfitta che hanno quindi portato agli olandesi fino a questo momento 5 punti in classifica, con una differenza reti tuttavia piuttosto negativa (-3), curiosamente anche in questo caso con quattro gol segnati a fronte di ben sette al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Siviglia Psv Eindhoven! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MATCH DELICATO

Siviglia PSV, in diretta mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 18.45 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Siviglia si posiziona al quarto posto nel Girone B di Champions League, con 2 punti accumulati nelle prime 4 giornate. La squadra andalusa non ha ancora invertito la rotta dopo il cambio di allenatore che ha portato alla nomina dell’uruguaiano Diego Alonso. Con il nuovo tecnico, i biancorossi hanno ottenuto la vittoria solo nella partita di Coppa di Spagna contro il Quintanar, registrando quattro pareggi e tre sconfitte in tutte le competizioni. L’ultima vittoria in Liga risale al 26 settembre scorso, e in Champions League gli unici risultati positivi sono stati i due pareggi contro Lens e PSV. Dopo la recente sconfitta per 2-1 contro la Real Sociedad, il Siviglia si trova di fronte a un match che può definire la sua stagione, cercando di superare le difficoltà almeno per i prossimi 90 minuti.

Il PSV si colloca al secondo posto nel Girone B di Champions League, con cinque punti accumulati dopo le prime quattro giornate. La squadra di Peter Bosz vede la qualificazione agli ottavi di finale alla portata, soprattutto dopo l’ultima vittoria per 1-0 contro il Lens, che si trova a pari punti con gli olandesi ma ora in svantaggio negli scontri diretti (con una sconfitta e un pareggio). L’unico verdetto negativo per gli olandesi in tutta la stagione è arrivato contro l’Arsenal nella prima giornata della fase a gironi. Il PSV, reduce dalla netta vittoria per 0-3 contro il Twente, che rappresenta il tredicesimo successo consecutivo in Eredivisie, cercherà di ripetere la performance anche contro il Siviglia, consolidando così le proprie ambizioni di passare al turno successivo, con un occhio attento alla partita tra Arsenal e Lens.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA PSV

Le probabili formazioni della diretta Siviglia PSV, match che andrà in scena all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Per il Siviglia, Diego Alonso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dmitrovic; Navas, Ramos, Bade, Acuna; Sow, Rakitic, Torres; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio. Risponderà il PSV allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko, Til, Lozano; de Jong.

SIVIGLIA PSV LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siviglia PSV, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Siviglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del PSV, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA