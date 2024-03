Probabili formazioni Dortmund Psv Eindhoven/ Quote: moduli diversi a confronto (13 marzo 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Psv Eindhoven Dortmund per presentare la partita di stasera nella città tedesca, che sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Una sfida stuzzicante tra due formazioni di ottimo livello, ma che hanno una enorme occasione, perché raggiungere i quarti di finale non era probabilmente nelle aspettative. Il discorso è aperto dopo il pareggio per 1-1 dell’andata in Olanda, anche se il ritorno in casa potrebbe dare un vantaggio ai gialloneri. Il Borussia Dortmund di Edin Terzic d’altronde che si è meritato questo abbinamento vincendo quello che era considerato il gruppo più difficile della fase a gironi, davanti a Psg, Milan e Newcastle, quindi i gialloneri tedeschi adesso vogliono sfruttare un sorteggio in teoria migliore di quello del girone per fare un ulteriore passo in avanti.

Entrare fra le prime otto d’Europa sarebbe un’impresa notevole per gli olandesi del Psv Eindhoven, che hanno chiuso al secondo posto il gruppo vinto dall’Arsenal, con il colpaccio a Siviglia come risultato di spicco del cammino: l’abbinamento con il Borussia Dortmund sarà tosto, ma sicuramente c’erano nomi peggiori tra le vincitrici dei gironi, quindi gli uomini di Peter Bosz hanno un’occasione da provare a sfruttare. Il match casalingo d’andata ha fornito un risultato non pieno ma che comunque lascia aperti i giochi. Tutto questo premesso per presentare la partita, adesso leggiamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Dortmund Psv Eindhoven.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Borussia Dortmund Psv Eindhoven secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che vede i padroni di casa tedeschi favoriti per la vittoria stasera, con il segno 1 quotato a 2,15. Si sale poi a quota 3,70 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 3,15 volte la posta in palio sul segno 2 nel caso di un colpaccio del Psv Eindhoven.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSV EINDHOVEN

LE MOSSE DI TERZIC

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Psv Eindhoven dovrebbero vedere l’allenatore dei gialloneri tedeschi padroni di casa Edin Terzic intenzionato a scegliere un modulo 4-2-3-1. Quanto ai nomi dei possibili undici titolari, scegliamo innanzitutto il portiere Meyer; davanti a lui, la difesa a quattro potrebbe schierarsi con Reyerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen da destra a sinistra; in mediana ecco la coppia formata presumibilmente da Emre Can e Sabitzer; infine, il reparto offensivo del Dortmund potrebbe prevedere Sancho, Adeyemi e Malen da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Fullkrug.

LE SCELTE DI BOSZ

La risposta dell’allenatore degli ospiti olandesi, Peter Bosz, per quanto riguarda le probabili formazioni di Borussia Dortmund Psv Eindhoven, dovrebbe invece prevedere come modulo di riferimento il 4-3-3: indichiamo allora il portiere Benitez protetto dalla difesa a quattro che potrebbe vedere titolari per il Psv da destra a sinistra Teze, Ramalho, Boscagli e Sergino Dest; a centrocampo invece gli ospiti dovrebbero proporre una linea a tre uomini, nella quale i possibili titolari sono Veerman, Schouten e Saibari; infine, ecco il tridente d’attacco che potrebbe vedere a destra Bakayoko, la punta centrale De Jong ed infine l’ex napoletano Lozano per completare il reparto offensivo degli olandesi.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSV EINDHOVEN: IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Adeyemi, Malen; Fullkrug. All. Terzic.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sergino Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano. All. Bosz.











