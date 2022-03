Video/ Siviglia West Ham (1-0) gol e highlights: Munir, eroe per caso!

Munir non doveva nemmeno giocare, non dal primo minuto. Lopetegui aveva inizialmente dato una delle undici maglie da titolare a Rakitic, il croato però si è infortunato durante il riscaldamento pre-gara e così è toccato al marocchino sostituirlo, rispondendo alla chiamata nel migliore dei modi visto che è stato proprio lui a segnare il gol che ha regalato la vittoria al Siviglia nel match valevole per l’andata degli ottavi di Europa League contro il West Ham, come naturalmente potremo ammirare negli highlights video di Siviglia West Ham. Risultato finale di 1-0 al Sanchez-Pizjuan, qualificazione che resta ancora aperta e si deciderà tutto tra una settimana a Londra. Stiamo parlando di due squadre che occupano le posizioni di vertice nei rispettivi campionati nazionali e avrebbero tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione, non è sbagliato parlare di finale anticipata e nell’arco dei novanta minuti abbiamo visto giocate di alta scuola sia da una parte che dall’altra.

Gli ospiti sfiorano il vantaggio nel primo tempo con il giamaicano Antonio che scuote l’esterno della rete mentre Vlasic di testa scalda i guantoni di Bounou, l’estremo difensore della compagine andalusa dice di no anche a Soucek che a inizio ripresa fa partire un bolide di rara potenza che aveva bisogno di un minimo di angolazione in più per infilarsi sotto la traversa. Dopo il gol del numero 11 i padroni di casa vanno a caccia del raddoppio con Oliver Torres che trova l’opposizione di Areola mentre Ocampos per due volte accarezzerà soltanto il palo, stesso discorso per Martial che nel recupero si deve accontentare del calcio d’angolo.trova in extremis una maglia da titolare. Vincere con un gol di scarto in più avrebbe fatto certamente comodo al Siviglia che avrebbe preferito avventurarsi nella tana del lupo con il passaggio del turno già in tasca. Gli uomini di Moyes – che avranno l’aiuto del pubblico – promettono battaglia e venderanno cara la pelle. CLICCA QUI PER IL VIDEO SIVIGLIA WEST HAM (1-0)

VIDEO SIVIGLIA WEST HAM 1-0, IL TABELLINO

SIVIGLIA-WEST HAM 1-0 (0-0)

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Koundé, Acuna; Corona (87’ Augustinsson), Jordan, Oliver Torres; Munir (75’ Martial), En-Nesyri (89’ Mir), Ocampos. All. Julen Lopetegui.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Lanzini (83’ Noble); Fornals (90’+3’ Masuaku), Antonio, Vlasic (67’ Benrahma). All. David Moyes.

ARBITRO: Sandro Scharer (SUI).

AMMONITI: 59’ Zouma (WH), 76’ Lanzini (WH), 90’ Rice (WH), 90’ Ocampos (S).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 60’ Munir (S).

