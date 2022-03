DIRETTA/ Siviglia West Ham (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SIVIGLIA WEST HAM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per farci compagnia la diretta di Siviglia West Ham. Quello degli andalusi nel girone di Champions League è stato un flop: vero che il Siviglia ha già vinto l’Europa League dopo una “retrocessione”, ma è inevitabile riferire di come la squadra di Julen Lopetegui non sia riuscita a sopravanzare almeno una tra Lille e Salisburgo, vincendo una sola partita su sei e pareggiando le prime 3, chiudendo con 6 punti ma soprattutto segnando appena 5 gol, a fronte di altrettanti subiti. Un fallimento insomma, anche se il club è appunto entrato nel suo terreno di conquista le speranze per la stagione erano ben altre, e va anche ricordato che nel playoff la Dinamo Zagabria ha rischiato di portare il Siviglia ai supplementari.

Il West Ham è uscito vincitore dal suo girone di Europa League proprio davanti ai croati: di fatto gli Hammers hanno dominato, perché hanno vinto quattro partite (in cui hanno tenuto la porta inviolata) con un pareggio sul campo del Genk, all’ultimo turno con il primo posto già in tasca è arrivato l’ininfluente ko interno contro la Dinamo. Adesso noi possiamo davvero metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco per questa partita, al Sanchez Pizjuan la diretta di Siviglia West Ham prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SIVIGLIA WEST HAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Siviglia West Ham sarà affidata ai canali della televisione satellitare: le partite di Europa League sono infatti trasmesse da questa emittente che permetterà di seguirle anche con il servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la diretta streaming video bisogna poi aggiungere la piattaforma DAZN, altro modo per assistere al match dell’andata degli ottavi: i clienti potranno avvalersi di apparecchi come PC, tablet e smartphone ma anche televisioni compatibili o gaming come Xbox One o PlayStation.

SIVIGLIA WEST HAM: ANDALUSI FAVORITI MA…

Siviglia West Ham, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer, si gioca alle ore 18:45 di giovedì 10 marzo: al Ramon Sanchez Pizjuan va in scena la partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2021-2022. Torna la squadra dei record in questa competizione, dopo aver eliminato la Dinamo Zagabria rischiando parecchio: sei trionfi per il Siviglia in Europa League (comprese le due Uefa di oltre 15 anni fa), ma quest’anno non si può dimenticare il flop in un girone di Champions League del tutto abbordabile e chiuso invece al terzo posto, alle spalle delle non irresistibili Lille e Salisburgo.

Il West Ham la Dinamo Zagabria l’ha incrociata nella prima fase di questo torneo, sopravanzandola in classifica: gli Hammers hanno ottenuto 13 punti confermando il buon passo stagionale, anche se in campionato hanno perso un po’ di terreno e rischiano di non tornare in Europa. Sarà allora molto interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Siviglia West Ham; mentre aspettiamo che la partita del Sanchez Pizjuan prenda il via proviamo a capire come i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA WEST HAM

In Siviglia West Ham Julen Lopetegui dovrà fare a meno di Delaney, che è squalificato; nel suo 4-3-3 potrebbe confermare Alejandro Gomez come mezzala tattica, a quel punto Jordan andrebbe a operare in cabina di regia con Rakitic che agirebbe da altro interno e creatore del gioco. Da valutare poi il tridente offensivo: Martial è già out per infortunio, spazio quindi a Rafa Mir come esterno insieme a Munir El Haddadi, lo stesso Gomez potrebbe fare il laterale alto portando Oliver Torres a centrocampo, mentre in difesa a protezione di Bounou avremo Koundé e Diego Carlos centrali con Jesus Navas e Augustinsson da terzini.

David Moyes sceglie un modulo speculare: ballottaggio Fabianski-Aréola per la porta, Dawson e Zouma i due centrali di una difesa che può essere completata dai terzini Frederick e Masuaku (per la sinistra in ballottaggio anche Cresswell, ovviamente), poi a centrocampo potrebbe tornare utile il veterano Noble, e dunque a rimanere fuori sarebbe uno tra Soucek e Lanzini con la conferma di Fornals. Nel tridente offensivo Benrahma insidia la maglia di Vlasic o quella di Bowen, e dunque può essere impiegato come laterale; Michail Antonio invece viaggia verso un’altra partita come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico sulla diretta di Siviglia West Ham: la squadra favorita è quella di casa – come si poteva prevedere – ma siamo in equilibrio, perché il segno 1 per la vittoria degli andalusi ha un valore di 2,25 volte la posta in palio che è vicino al 3,60 che accompagna il segno 2, quello che dovrete giocare se pensate in un’affermazione esterna del West Ham. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso l’ammontare della vincita sarebbe equivalente a 2,95 volte quello che avrete messo sul piatto.



