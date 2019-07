Video/ Spagna Serbia (71-66): highlights. Iberiche in finale agli Europei di basket!

Le Iberiche si confermano tra le migliori formazioni sul continente e ieri sera hanno staccato il pass per la finale degli Europei di basket femminile 2019 dove incontreranno la Francia. E’ quindi grande festa ieri sera a Belgrado nello spogliatoio spagnolo dopo la bella vittoria ottenuta contro la Serbia col risultato di 71-66 in semifinale. Come emerge nel video di Spagna Serbia, le iberiche partono benissimo e già fanno loro già il primo quarto col parziale importante di 21-11. Le serbe però non stanno a guardare e nei dieci minuti di gioco successivi rialzano la testa e chiudono con risultato nel tabellone di 37-30. Si gioca quindi punto su punto nella seconda parte della partita di basket per gli Europei di basket femminile 2019, ma il vantaggio imposto nel primo quarto rimane quasi inattaccabile: pur dopo venti minuti di grande spettacolo è la Spagna a trovare la finalissima per la medaglia d’oro col risultato finale di 71-66.

LE STATISTICHE

Esaminiamo ora qualche numero importante per la sfida tra Spagna e Serbia che si è chiusa ieri sera e che ha consegnato alle iberiche il pass per la finale degli Europei di basket femminile 2019. Ecco quindi che proprio le campionesse in carica ieri a Belgrado hanno messo a tabella il 44.4 % di efficacia a canestro, con 28 realizzati su 63 tentati, oltre a 42 rimbalzi complessivi (27 in difesa) e 19 assist. Per la Serbia la percentuale di precisione a canestro è stata del 37,9%, con 56 canestri tentati e 25 realizzati: ci aggiungiamo 38 rimbalzi (16 in attacco) e 19 assist.

VIDEO SPAGNA SERBIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA