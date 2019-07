Diretta Spagna Serbia/ Streaming video e tv, semifinali Europei basket 2019

Spagna Serbia, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, capitale della Serbia che organizza il torneo, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 6 luglio, come seconda semifinale degli Europei di basket femminile 2019. Siamo sempre più nel cuore del torneo continentale, in palio naturalmente c’è un posto nella finale di domani. Spagna Serbia è certamente la partita di cartello, una sfida mai banale nel basket, anche femminile: le iberiche sono le campionesse d’Europa in carica e giovedì nei quarti hanno letteralmente travolto la Russia, adesso però l’ostacolo saranno le padrone di casa della Serbia, che giocheranno davanti al pubblico amico di Belgrado e vogliono continuare a far festa dopo il dominio totale contro la Svezia, mostrato giovedì in un quarto di finale che non ha avuto storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Serbia sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: dunque tutti gli abbonati avranno la possibilità di rivolgersi al canale 204 del decoder (Sky Sport Arena) per assistere alla sfida degli Europei di basket femminile 2019, in alternativa l’applicazione Sky Go permetterà, senza costi aggiuntivi, la visione in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SPAGNA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Spagna Serbia, dobbiamo naturalmente dire che l’attesa è già altissima per questa semifinale di lusso. Il valore delle due Nazionali è già stato descritto molto bene da quanto è successo due giorni fa nei quarti. La Spagna ha travolto la Russia con un eloquente 78-54, al termine di una partita che sostanzialmente è durata un solo quarto (19-16 al 10’) prima del prepotente allungo iberico nel secondo quarto, con un parziale di 25-12 che aveva portato il punteggio a 44-28 già all’intervallo lungo. Se la Spagna ha avuto vita facile contro la Russia, la partita Serbia Svezia praticamente non è esistita, come dimostra il risultato di 87-49 in favore delle padrone di casa slave. Uno scarto di 38 punti in un quarto di finale europeo è una rarità, in questo caso all’intervallo eravamo addirittura 43-21, con le scandinave dunque doppiate già a metà partita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA