Video/ Spagna Ucraina Under 21 (2-2) gol e highlights: le furie rosse recuperano nel finale! (Europei 2023)

VIDEO SPAGNA UCRAINA U21 (2-2): LA ROJA VINCE IL GIRONE

Video Spagna Ucraina che si apre con il dominio da parte della squadra in maglia giallo blu. Ucraina che gioca decisamente meglio rispetto le furie rosse che oggi non sembrerebbero essere in giornata, una delle cose più importanti, però, è proprio quella capitata nei piedi dello spagnolo Sergio Camello. L’attaccante ex atletico Madrid è molto bravo a disimpegnarsi con il pallone e tre piedi e presentarsi dinanzi al portiere ma spiega tutto non trovando la conclusione che possa portare in vantaggio la Spagna. L’Ucraina attacca e crea occasioni, possesso palla è decisamente della formazione allenata dall’ex centrocampista, anche della nazionale, Rotan.

Vantaggi Ucraina negli ultimi istanti è il primo tempo con la conclusione vincente realizzata da Vyunnyk, dopo l’ottimo assist con un cross da parte di Nazarenko. Secondo tempo che si apre con l’attacco della Spagna che scaturisce l’autogol sfortunato della Ucraina con Zhelizko. Spagna che ci crede e cerca di alzare il baricentro ma ecco l’Ucraina che si fa trovare pronta e sfrutta un’occasione al 80′, quando dal dischetto Sudakov batte un colpevole Roman, autore del fallo, e porta in vantaggio, ma nei minuti finali succede di tutto con la Spagna che trova il gol del pareggio con Abel Ruiz, entrato nel secondo tempo dopo l’assist perfetto del compagno Rodri.

VIDEO SPAGNA UCRAINA: IL TABELLINO

SPAGNA U21: Roman L. (Portiere), Blanco A., Ruiz A., Rodri, Veiga G., Agirrezabala J. (Portiere), Martinez A., Guillamon H., Gila M., Sanchez M., Bernabe A. (dal 37′ st Veiga G.), Sancet O. (dal 18′ st Ruiz A.), Barrenetxea A. (dal 28′ st Rodri), Oroz A., Riquelme R., Camello S. (dal 18′ st Blanco A.). A disposizione: Baena A., Gomez S., Gomez V., Miranda J., Pacheco J., Paredes A., Tenas A. (Portiere) Allenatore: Denia S..

UCRAINA U21: Sych O., Brazhko V., Kashchuk O., Sikan D., Sudakov G., Neshcheret R. (Portiere), Lyakh R., Salyuk V., Syrota O., Vivcharenko K. (dal 1′ st Sych O.), Ocheretko O. (dal 28′ st Sudakov G.), Zhelizko I., Nazarenko O. (dal 28′ st Sikan D.), Kryskiv D. (dal 18′ st Brazhko V.), Bragaru M. (dal 18′ st Kashchuk O.), Vyunnyk B.. A disposizione: Batagov A., Bondarenko A., Fesyun K. (Portiere), Mudryk M., Talovierov M., Trubin A. (Portiere) Allenatore: Rotan R..

Reti: al 4′ st Zhelizko I. (Spagna U21) autogol al 43′ pt Vyunnyk B. (Ucraina U21) , al 36′ st Sudakov G. (Ucraina U21), 47′ st Ruiz A. (Spagna U21) .

Ammonizioni: al 7′ pt Kryskiv D. (Ucraina U21).

VIDEO SPAGNA UCRAINA: GOL E HIGHLIGHTS











