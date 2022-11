Video/ Spal Benevento (1-2) gol e highlights: Cannavaro finalmente vince! (Serie B)

VIDEO SPAL BENEVENTO (1-2): CANNAVARO BATTE DE ROSSI

Nel video di Spal Benevento Daniele De Rossi, alla prima sconfitta da allenatore della SPAL, si arrende a un altro campione del mondo, Fabio Cannavaro, che trova finalmente i suoi primi tre punti dopo una lunga serie di pareggi intervallati da qualche sconfitta che avevano relegato il Benevento nelle sabbie mobili della classifica del campionato di Serie B. Al Mazza di Ferrara i sanniti trovano una vittoria di fondamentale importanza per rilanciare una stagione finora avara di soddisfazioni, gli estensi che avevano incassato solamente un gol nelle precedenti quattro gare ne prendono due nel giro di pochi minuti e falliscono così l’obiettivo di avvicinarsi alla zona play-off.

Il risultato finale di 1-2 premia gli ospiti, bravissimi a sfruttare la superiorità numerica provocata dall’espulsione di Peda autore di un fallaccio su Foulon, da cartellino rosso secondo l’arbitro Meraviglia che lo spedisce in anticipo negli spogliatoi. Un episodio che ha indubbiamente cambiato l’inerzia di una partita che i padroni di casa stavano controllando abbastanza agevolmente, dopo essere passati in vantaggio al decimo del primo tempo grazie alla punizione magistrale di Esposito che non ha lasciato scampo a Paleari. In seguito La Mantia non è riuscito a sfruttare la splendida apertura di Moncini, divorandosi davanti alla porta praticamente sguarnita quello che poteva essere il gol del raddoppio, in grado di indirizzare definitivamente il match verso la squadra allenata dall’ex-bandiera giallorossa.

VIDEO SPAL BENEVENTO: LA PARTITA

A dire il vero già prima dell’intervallo il Benevento aveva avuto l’occasione di pareggiare i conti: punizione di Farias, respinta non impeccabile di Alfonso che consegna la sfera a Capellini che ribadisce in rete, dalla sala VAR arriva però la segnalazione del fallo in attacco commesso da Improta e il fischietto di Pistoia decide quindi di non convalidare il gol dell’uno pari. I sanniti non si perdono d’animo e alla ripresa del gioco tornano ad attaccare come se non ci fosse un domani, Leverbe si improvvisa attaccante e dal limite impensierisce il portiere della SPAL che abbassa la saracinesca rifugiandosi in corner.

Quando gli avversari restano in dieci uomini, Cannavaro tenta il tutto per tutto e getta nella mischia Forte, con tre punte in campo il pressing degli ospiti diventa ancora più asfissiante e i padroni di casa capitolano al 74’: Tripaldelli non riesce a spazzare via la sfera e involontariamente la consegna proprio a Capellini che si riprende il maltolto, stavolta è tutto buono e nessuno può togliergli questa gioia. Poco dopo arriva la conclusione vincente di La Gumina che piega i guantoni di Alfonso e ribalta la situazione a una manciata di minuti dal novantesimo.

VIDEO SPAL BENEVENTO: IL TABELLINO

SPAL-BENEVENTO 1-2 (1-0)

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann (81’ Tunjov), Murgia, Esposito, Maistro (58’ Rabbi), Celia (58’ Tripaldelli); Moncini (65’ Almici), La Mantia (46’ Valzania). All. Daniele De Rossi.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe (64’ Forte), Glik, Capellini; Foulon (73’ Masciangelo), Karić, Schiattarella, Improta, Letizia; Farias (84’ Koutsoupias), La Gumina. All. Fabio Cannavaro.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Sez. di Pistoia).

AMMONITI: 12’ Dickmann (S), 32’ Murgia (S), 43’ Celia (S), 45’ La Mantia (S), 68’ Schiattarella (B), 69’ Glik (B), 88’ Koutsoupias (B).

ESPULSO: 62’ Peda (S) per rosso diretto.

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 10’ Esposito (S), 74’ Capellini (B), 77’ La Gumina (B).

