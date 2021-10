Video/ Spal Parma (2-2) gol e highlights: Colombo la riprende nel finale (Serie B)

VIDEO SPAL PARMA (2-2): PARI ALL’ULTIMO RESPIRO

Il derby tra Spal e Parma termina sul due a due grazie alle reti siglate da Tutino, Vazquez, Viviani e Colombo. I padroni di casa anno ripreso la gara in pieno recupero. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti della gara. Tripaldelli prova a servire Crociata, Buffon esce con i tempi giusti. Primi dieci minuti di gara molto intensi. Mihaila prova a servire un compagno a rimorchio dopo una buona occasione ma non trova nessuno. Il primo tiro verso lo specchio della porta arriva al ventesimo minuto di gara con Colombo, Buffon para facile. Latte Lath serve in profondità Colombo, passaggio troppo lungo. Fatica a decollare il match, gara senza spunti particolari. Delprato sbaglia il retropassaggio e serve Latte Lath, Buffon esce con i tempi giusti. Latte Lath ci prova da fuori area, Buffon respinge. Tutino! La sblocca il Parma! Brunetta si accentra e calcia, Vicari respinge sui piedi di Tutino che non sbaglia. Ancora Parma pericoloso! Brunetta di sinistra fa la barba al palo della porta difesa da Thiam! La prima frazione termina con il Parma avanti sulla Spal grazie a Tutino.

DIRETTA SBK/ Gp Portogallo 2021, streaming video e tv: al via il warm up a Portimao!

VIDEO SPAL PARMA: IL SECONDO TEMPO

Colombo ci prova di tacco con la sfera che termina tra le braccia di Buffon. Colombo da circa venti metri non trova lo specchio. Viviani calcia da lontano, Buffon respinge bene. Capradossi calcia da lontanissimo e non impensierisce Buffon. Latte Lath per Tripaldelli che per poco non trova il pari. Vazquez! Arriva il raddoppio del Parma! Delprato scende sulla fascia e trova il trequartista che non lascia scampo a Thiam. Sohm per Inglese che ci prova in spaccata ma trova il palo. Viviani! La riapre la Spal. Sulla punizione di Viviani c’è la deviazione di Brunetta che inganna Buffon. Colombo! Arriva il pareggio della Spal! Colombo dal limite dell’area non lascia scampo a Buffon! Vazquez reagisce male su Esposito e si prende il rosso! Termina il match sul due a due.

Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

VIDEO SPAL PARMA: IL TABELLINO

SPAL (4-2-3-1): Thiam Dickmann, Vicari, Capradossi , Tripaldelli (72′ Celia ); Esposito, Viviani ; Crociata 6 (61′ Seck ), Mancosu, Latte Lath (81′ Ellertson sv); Colombo.

Allenatore: Clotet.

A disposizione: Seculin, Melchiorri, Zuculini, Mora, Ellertsson, Seck, Spaltro, Coccolo, Heidenreich, Celia, D’Orazio, Piscopo.

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Coulibaly (86′ Correia sv); Schiattarella; Brunetta (85′ Bonny), Juric (63′ Sohm), Vazquez, Mihaila (63′ Busi); Tutino (67′ Inglese).

Allenatore: Maresca.

A disposizione: Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Benedyczak, Sohm, Busi, Traorè, Bonny, Inglese, Correia.

DIRETTA DE CAROLIS VS CRIVELLO/ Il pugile romano vince ai punti in casa!

ARBITRO: Daniele Paterna.

IL TABELLINO

RETI: 27′ Tutino (P), 68′ Vazquez (P), 82′ Viviani (S), 90’+1′ Colombo (S).

AMMONIZIONI: 34′ Viviani (S), 41′ Tripaldelli (S), 57′ Coulibaly (P), 61′ Latte Lath (S), 72′ Schiattarella (P).

ESPULSIONI: 90’+3′ Vazquez (P)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SPAL PARMA (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA