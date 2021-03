Video/ SPAL Reggina (1-4) gol e highlights. Robilotta inguaia gli estensi (Serie B)

Prosegue la rincorsa della Reggina alla parte sinistra della classifica: contro la SPAL i calabresi si impongono con il risultato di 1-4, per cui vale la pena dare un’occhiata al video con gli highlights e i gol del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B che ci aiuta a capire cos’è successo al Mazza di Ferrara. Dove prima del fischio d’inizio c’è un clima di festa per celebrare le 100 presenze di Floccari con la maglia degli estensi, ma pochi minuti dopo il kick-off l’atmosfera cambia radicalmente, soprattutto quando l’arbitro Robilotta estrae il cartellino rosso per Mora, ammonito due volte nel giro di tre minuti, la seconda per una plateale simulazione. Episodio che penalizza fortemente i padroni di casa che giocheranno quasi tutta la gara con un uomo in meno, e favorisce nettamente gli ospiti che prendono in mano la situazione e assediano l’area di rigore avversaria, sbloccando la contesa al quarto d’ora con Rivas che sfrutta il taglio perfetto di Liotti per battere Berisha. Quattro minuti più tardi ci pensa Montalto a fare il bis al termine di un’azione tamburellante con il portiere albanese che aveva cercato in tutte le maniere di respingere gli assalti degli amaranto che poi sfiorano pure il tris con Del Prato, mentre dall’altra parte Esposito prova a far rientrare in partita gli spallini colpendo la traversa su calcio di punizione. Nella ripresa Rivas va ancora a segno e qui ci mette nuovamente lo zampino la squadra arbitrale che non si accorge della posizione di offside dell’attaccante honduregno, erroneamente convinti che l’assist fosse di un giocatore della SPAL. Il fratello maggiore di Sebastiano riesce ad accorciare momentaneamente le distanze ma la Reggina allunga nuovamente grazie al tap-in vincente di Folorunsho che a porta vuota cala il poker. Resa incondizionata per gli uomini di Marino con il tecnico che adesso rischia seriamente il posto l’ultima vittoria è datata 18 gennaio e solamente i passi falsi di Frosinone e Pordenone consentono ai ferraresi di rimanere ancora in zona play-off. Con la squadra di Baroni che ora può permettersi di guardare avanti anziché indietro, con l’ottavo posto distante cinque lunghezze.

Adriano Montalto è uno dei simboli di questa Reggina che da quando ha cambiato allenatore sembra avere una marcia in più rispetto a inizio campionato quando invece stentava e rischiava di rimanere impantanata in zona retrocessione: “Stiamo tutti sul pezzo, ognuno di noi sa esattamente cosa deve fare quando scende in campo, seguiamo alla lettera le indicazioni del mister cercando di applicare le sue idee di gioco. Per noi è stato sicuramente più facile giocare contro un avversario in inferiorità numerica, faccio comunque i complimenti alla SPAL che in più di un’occasione ci ha messo in difficoltà anche con l’uomo in meno, ma credo che abbiamo meritato la vittoria. Non penso a un futuro da allenatore, per adesso voglio fare solo il calciatore, mi diverto ancora tantissimo quando corro dietro al pallone. Nel turno infrasettimanale affronteremo l’Empoli, è sempre bello giocare contro la prima in classifica perché hai un motivo in più per fare bella figura. I play-off? Guai a nominarli, la priorità assoluta è la salvezza, il resto verrà da sé”.

SPAL-REGGINA 1-4 (0-2)

SPAL (4-4-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Sala (46’ Sernicola); Strefezza (71’ Murgia), Esposito, Mora, Valoti (52’ Segre); Raul Asencio (52’ Di Francesco), Paloschi (71’ Tumminello). All. Pasquale Marino.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Del Prato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi (70’ Bianchi), Crisetig; Rivas (58’ Ménez), Folorunsho (83’ Okwonkwo), Edera (70’ Bellomo); Montalto (83’ Denis). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Ivan Robilotta (sez. di Sala Consilina).

AMMONITI: 6’ Mora (S), 28’ Montalto (R), 37’ Crimi (R), 45’+1’ Rivas (R), 65’ Sernicola (S), 82’ Crisetig (R).

ESPULSO: 8’ Mora (S) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 16’ e 49’ Rivas (R), 20’ Montalto (R), 53’ Esposito (S), 68’ Folorunsho (R).

