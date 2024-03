Video/ Spal Rimini (3-1) gol e highlights: Tripaldelli la chiude con un gran gol (10 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL RIMINI (3-1): LA PARTITA

La Spal batte il Rimini per tre reti ad uno e conquista punti pesantissimi sulla strada per la salvezza. Ad inizio gara Antenucci calcia da ottima posizione ma non trova la porta. Lamesta prova a sorprendere Galeotti con un pallonetto, palla fuori di un soffio. Dalmonte tira da fuori area e la piazza all’incrocio, grande parata di Colombi che salva i suoi. Maistro la mette in area con la difesa avversaria che non riesce a liberare, arriva Peda e sigla. Sul tiro di Peda c’è il tocco di Gigli, quindi è autogol. Lamesta per Morra, il suo tiro termina fuori di poco.

Diretta/ Spal Rimini (risultato finale 3-1): Tripaldelli cala il tris (Serie C, 10 marzo 2024)

La Spal vuole chiuderla ed attacca a testa bassa. Maistro la mette in mezzo da angolo, Peda di testa prende la traversa. La chiude la Spal. Maistro salta due avversari e serve Antenucci che sigla con il destro. Colpo di testa da due passi di Gigli e Rimini che rientra in partita, ma è solo illusione. Arriva il tris dei padroni di casa con Tripaldelli. Azione personale dell’esterno e tiro nell’angolino.

Video/ Spal Torres (0-2) gol e highlights: punti preziosi per i sardi (6 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL RIMINI (3-1): IL TABELLINO

SPAL: Galeotti C. (Portiere), Ghiringhelli L. (dal 33′ pt Peda P.), Bruscagin M., Valentini N., Tripaldelli A., Dalmonte N. (dal 36′ st Fiordaliso A.), Carraro M., Buchel M. (dal 24′ st Contiliano N.), Maistro F. (dal 36′ st Collodel R.), Petrovic T. (dal 24′ st Zilli M.), Antenucci M.. A disposizione: Alfonso E. (Portiere), Del Favero M. (Portiere), Edera S., Iglio G., Nador S., Orfei A., Rabbi S., Rao E., Saiani F., Siligardi L.

RIMINI: Colombi S. (Portiere), Megelaitis L. (dal 1′ st Tofanari N.), Gorelli M., Gigli N., Quacquarelli G. (dal 22′ st Semeraro F.), Langella C., Sala J., Garetto M. (dal 22′ st Capanni G.), Lamesta D., Morra C. (dal 22′ st Ubaldi L.), Malagrida L. (dal 31′ st Delcarro A.). A disposizione: Colombo E. (Portiere), De Lucci P. (Portiere), Iacoponi D., Lepri T., Rosini S.

DIRETTA/ Rimini Sestri Levante (risultato finale 0-1): solo traversa per Morra! (Serie C, 6 marzo 2024)

Reti: al 36′ pt Gigli N. (Spal) autogol, al 26′ st Antenucci M. (Spal) , al 43′ st Tripaldelli A. (Spal) al 28′ st Gigli N. (Rimini) .

Ammonizioni: al 8′ st Antenucci M. (Spal) al 28′ pt Megelaitis L. (Rimini), al 16′ st Langella C. (Rimini), al 31′ st Delcarro A. (Rimini).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL RIMINI













© RIPRODUZIONE RISERVATA