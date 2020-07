VIDEO/ Spal Torino (risultato 1-1) gol e highlights: Longo, dubbi sulla riconferma

Contro una Spal già retrocessa e in caduta libera dopo i 6 gol incassati contro la Roma, il Torino prova a darsi una scossa ma riesce a raccogliere solo il minimo indispensabile. Ovvero, quel punto che mancava per la salvezza matematica dopo la sconfitta del Lecce a Bologna. Primo tempo a ritmi molto bassi, cartellini gialli che fioccano nella parte conclusiva prima dell’intervallo, ma oltre al nervosismo e a un paio di tentativi di Zaza c’è poco da segnalare. La squadra di Moreno Longo cambia passo nella ripresa, al 7′ grande occasione per il vantaggio granata con un palo colpito da Verdi, poi Belotti si avventa sul pallone ma calcia da posizione ravvicinata sull’esterno della rete. I granata sono comunque tutti protesi in avanti e si portano in vantaggio al 12′: splendida pennellata di Simone Verdi da posizione defilata sulla destra, imparabile per Thiam: il pallone trova l’angolo giusto e il Torino è in vantaggio. Sembra fatta col raddoppio sfiorato da Verdi, ma nel finale i granata si spengono e la Spal trova il pareggio dopo aver reclamato un calcio di rigore. Meité perde un pallone pesante a centrocampo e D’Alessandro non manca l’occasione, permettendo agli estensi di tornare a muovere la classifica. Il Torino è salvo, ma la stagione è stata davvero avara di soddisfazioni nel suo complesso.

VIDEO SPAL TORINO: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Per Di Biagio, nonostante la retrocessione già sancita della Spal, un punto che fa morale: “Una partita dove volevamo la vittoria – le sue parole a Sky ieri, 26 luglio – abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete per cercare di andare a segno. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi. Gli esordienti sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all’opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della SPAL in virtù della prossima stagione. Si stanno allenando bene con noi e sono contento di aver dato questa opportunità.” Longo è soddisfatto per la salvezza del Torino, ma sul futuro non ci sono certezze: “Questa partita ci lascia il rammarico – le dichiarazioni sempre a Sky ieri nel post-partita – nonostante il punto avremmo voluto vincerla. Abbiamo creato tantissimi presupposti per il secondo gol e non ci siamo riusciti. Alla SPAL abbiamo poi concesso una palla gol per l’1 a 1. Abbiamo comunque raggiunto la salvezza matematica, anche se non ci lascia soddisfatti come obiettivo raggiunto ma ci deve rendere orgogliosi, visto che non era facile per come erano cambiate le prospettive. Devo fare i complimenti ai ragazzi e allo staff. Ci sono due partite da affrontare nel modo migliore. Non ho ancora parlato con la società. Analizzeranno le loro cose, il lavoro fatto. Se mi avranno nei loro piani sarà giusto sedersi per confrontarsi. Le cose si fanno in due e staremo a vedere“.

VIDEO SPAL TORINO 1-1: GOL E HIGHLIGHTS





