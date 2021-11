Video/ Spartak Mosca Napoli (2-1) gol e highlights: Elmas non basta (Europa League)

VIDEO SPARTAK MOSCA NAPOLI 2-1: GLI HIGHLIGHTS

Il Napoli cade contro lo Spartak Mosca, perdendo 2-1. La sconfitta arrivata nella 5^ giornata del gruppo C di Europa League, complica pesantemente il cammino degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti è costretta ad arrendersi ai due gol messi a segno nel primo tempo da Sobolev, con la rete di Elmas che non è bastata per ristabilire la parità, come possiamo vedere nel video degli highlights. Il futuro europeo del Napoli si deciderà quindi nell’ultima giornata, quando allo stadio Diego Armando Maradona, i partenopei affronteranno il Leicester. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara.

Si mette subito in salita la partita del Napoli. Non passa nemmeno un minuto e Lobotka commette fallo in area di rigore su Promes. Sul dischetto va Sobolev che con una conclusione perfetta spiazza Meret. Al 16′ il Napoli sfiora il pareggio. Inserimento di Elmas che conclude di prima intenzione esaltando i riflessi di Selikhov. Sulla ribattuta ci riprova il macedone, trovando ancora la gran parata dell’estremo difensore russo. Lo Spartak continua ad attaccare e al 28′ raddoppia. Moses elude Mario Rui con una serie di finte, e pennella un perfetto cross per il colpo di testa vincente di Sobolev. Nel secondo tempo, il Napoli torna in campo con un atteggiamento diverso. Al 58′ Di Lorenzo va in gol, ma viene annullato per posizione di fuorigioco. Al 62′ gli azzurri ci riprovano. Sponda di Di Lorenzo per Mertens che va a botta sicura, ma trova la risposta di Selikhov. Al 64′ il Napoli riesce ad accorciare le distanze. Cross preciso di Petagna e incornata vincente di Elmas, 2-1. Nel finale gli uomini di Spalletti provano l’assalto. Al 90′ è ancora Elmas di testa a sfiorare il gol, Selikhov è miracoloso sbarrando nuovamente la strada al Napoli. Termina con la vittoria dello Spartak Mosca per 2-1.

VIDEO SPARTAK MOSCA NAPOLI 2-1: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Spartak Mosca Napoli, terminata con la vittoria per 2-1 della squadra russa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la partita. Queste le dichiarazioni dell’allenatore azzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Nel secondo tempo abbiamo giocato più la palla. Ho detto che nel centro della partita a Milano, si sono persi troppi palloni e si sono fatte scelte timide. Il coraggio si vede quando gli altri ti vengono addosso, stasera l’abbiamo giocata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma le intenzioni erano corrette. Purtroppo abbiamo preso subito questo rigore all’inizio, ci ha creato difficoltà. Nel secondo l’abbiamo gestita bene, ma ormai era tardi, non abbiamo trovato la zampata anche se di occasioni ne abbiamo avute molte”.

Contrariato per il risultato negativo anche Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, queste le sue parole: “Sono già due partite che entriamo in campo timorosi, abbiamo subito il rigore ingenuamente e siamo andati in difficoltà. Il secondo gol è arrivato su un nostro errore. Nelle ultime due partite abbiamo subito 5 gol, e così è difficile vincere. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene e fatto quello che voleva il mister. Peccato per i primi quindici minuti del primo tempo. Adesso dobbiamo vincere la prossima partita per passare il turno”.

VIDEO SPARTAK MOSCA NAPOLI 2-1: IL TABELLINO

RETI: 2′ rig., 28′ Sobolev (S), 64′ Elmas (N).

SPARTAK MOSCA (4-3-3): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton; Ignatov (71′ Lomotivskiy), Umyarov, Litvinov; Moses (83′ Rasskazov), Sobolev, Promes (90’+1 Larsson). All. Rui Vitoria.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka (78′ Rrahmani), Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

