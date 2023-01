Video/ Spezia Atalanta (2-2) gol e highlights: un punto a testa in Serie A

VIDEO SPEZIA ATALANTA (2-2): LA PARTITA

Un punto a testa per Spezia e Atalanta allo stadio Alberto Picco, in questa sedicesima giornata di Serie A, con le due squadre che son tornate in campo dopo quasi 2 mesi di stop a causa dei Mondiali in Qatar. Gara pirotecnica, con un primo tempo dominato dai padroni di casa, che si sono portati sul doppio vantaggio: all’ottavo minuto Nzola fa un lavoro straordinario e taglia alle spalle di tutta la difesa bergamasca, raccoglie il pallone e vede l’inserimento del compagno in area. Gyasi è bravo ad anticipare Sportiello e depositare in rete. Al 31esimo Bourabia recupera il pallone a centrocampo e fa partire il contropiede dei liguri, con l’ex Sassuolo che trova in profondità Nzola, che si fa 30 metri palla al piede e con grande freddezza batte l’estremo difensore della Dea.

Nel secondo tempo la reazione degli uomini di Gasperini è troppo timida e Ampadu trova addirittura il 3-0, ma l’arbitro annulla tutto per un fuorigioco iniziale di Gyasi. Quando tutto sembra perso, al 77esimo, i bergamaschi trovano il 2-1 ed accendono il finale: Zappacosta serve Hojlund in verticale, ma poi fa tutto la giovane punta danese. Perno su Kiwior già ammonito, si gira da bomber vero e conclude incrociando con il destro. Gol meraviglioso. Al 92esimo ci pensa Pasalic a rovinare la festa dello Spezia, sbucando alle spalle della difesa e trovando la zampata vincente su un cross preciso ma disperato di Koopmeiners.

VIDEO SPEZIA ATALANTA (2-2): IL TABELLINO

Spezia (3-5-2): Zoet (18′ Zovko); Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu (32′ st Ekdal), Bastoni (32′ st Kovalenko), Reca (22′ st Joao Moutinho); Nzola (22′ st Maldini), Gyasi. A disposizione: Dido, Sala, Hristov, Beck, Salva Ferrer, Ellertsson, Caldara, Agudelo, Strelec, Sanca. All.: Gotti

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini (37′ st Malinovskyi); Maehle (11′ st Zappacosta), de Roon, Ederson (11′ st Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; Lookman (11′ st Muriel), Zapata (28′ Højlund). A disposizione: Rossi, Bertini, Okoli, Boga, Djimsiti, Zortea, Vorlicky, Hateboer, Soppy. All.: Gasperini

Arbitro: Giua

Marcatori: 7′ Gyasi (S), 30′ Nzola (S), 31′ st Højlund (A), 47′ st Pasalic (A)

Ammoniti: Lookman (A), Kiwior (S), Ampadu (S), Zappacosta (A), Nikolaou (S), Koopmeiners (A)

