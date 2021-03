Video/ Spezia Cagliari (2-1) gol e highlights: Italiano, 3 punti d’oro! (Serie A)

Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia supera il Cagliari per 2 a 1, i padroni di casa festeggiano la vittoria in un match salvezza ricco di colpi di scena come mostra il video Spezia Cagliari. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Italiano a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già al 2′. Tuttavia, gli ospiti allenati da ltecnico Semplici non si lasciano intimidire e replicano al 3′ quando la conclusione di João Pedro dall’interno dell’area di rigore avversaria è stata bloccata abbastanza facilmente da Zoet tra i pali della porta dei liguri. I minuti socrrono sul cronometro ed i sardi insistono fallendo un altro paio di buone occasioni per spezzare l’equilibrio con uno scatenato Joao Pedro, protagonista con un colpo di testa parato da Zoet al 12′ e calciando largo sul fondo al 13′. Sul fronte opposto Farias si vede bloccare un tiro al 17′ e gli uomini di mister Semplici ci riprovano con un nuovo colpo di testa di Pavoletti al 33′. Nel finale gli Aquilotti non inquadrano lo specchio della porta al 40′ con lo spunto di Piccoli.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Italiano si affacciano in avanti al 49′ e riescono a passare in vantaggio al 50′ grazie alla rete messa a segno da Piccoli, autore di un colpo di testa vincente sul lancio di Gyasi. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu si disperano per le chances fallite da Pereiro al 74′, con Zoet a negarli il gol con un piede, e da Simeone al 75′. Ci pensa quindi Maggiore a siglare il raddoppio per i liguri verso l’80’, su assist di Bastoni, e Pereiro replica riaprendo inutilmente il match con l’aiuto di Rugani all’84’ dato che l’eventuale pareggio di Joao Pedro, su suggerimento di Simeone, è stato annullato dal VAR nel recupero al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Farias da un lato, Nainggolan e Joao Pedro dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono allo Spezia di salire a quota 29 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo con i suoi 22 punti.

VIDEO SPEZIA CAGLIARI: IL TABELLINO

Spezia-Cagliari 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 50′ Piccoli(S); 80′ Maggiore(S); 83′ Pereiro(C).

Assist: 50′ Gyasi(S); 80′ Bastoni(S); 83′ Rugani(C).

SPEZIA (4-3-3) – Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic(82′ Terzi), Marchizza(46′ Bastoni); Maggiore(82′ Acampora), Ricci, Pobega(55′ Leo Sena); Farias, Piccoli(67′ Nzola), Gyasi. All.: Italiano.

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Klavan(81′ Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Duncan(81′ Cerri), Marin, Lykogiannis(70′ Pereiro); Pavoletti(70′ Simeone), Joao Pedro. All.: Semplici.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 43′ Nainggolan(C); 45’+2′ Joao Pedro(C); 72′ Farias(S).

