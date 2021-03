Diretta Spezia Cagliari/ Streaming video tv: sfida delicatissima al Picco (Serie A)

DIRETTA SPEZIA CAGLIARI: SFIDA PER LA SALVEZZA

Spezia Cagliari, in diretta dallo stadio Picco, si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 marzo e rappresenta uno degli anticipi nella 28^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. È una sfida per la salvezza: nonostante la ripresa data dall’arrivo di Leonardo Semplici, il Cagliari si trova ancora al terzultimo posto in classifica e, reduce dalla sconfitta interna con la Juventus, paga il crollo di risultati precedente e il fatto che il Torino si sia improvvisamente messo a correre.

Non possono sbagliare gli isolani, ma nemmeno lo Spezia che non riesce più a trovare ritmo: sconfitto dall’Atalanta a Bergamo, adesso ha solo 4 punti di margine sulla zona retrocessione e dunque l’urgenza di un successo che lo toglierebbe dai guai. Vedremo quello che succederà nella diretta di Spezia Cagliari; aspettando che le due squadre scendano in campo possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sui principali temi, partendo come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA SPEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Cagliari viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati, che potranno riferirsi a Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder), mentre in assenza di un televisore la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che, come sappiamo, è attivabile su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CAGLIARI

Brutte notizie per Vincenzo Italiano ni vista di Spezia Cagliari, perché anche Estevez ha il Coronavirus: Pobega e Sena si giocano dunque il posto da mezzala al fianco di Matteo Ricci, con Maggiore confermato sul centrosinistra. Davanti al portiere Zoet dovremmo vedere Erlic e Ismajli (entrambi favoriti su Chabot) con Vignali e Simone Bastoni a correre sulle fasce laterali, mentre nel tridente offensivo le sorprese dovrebbero essere pochi perché sia Gyasi che Verde sono nettamente favoriti per accompagnare Nzola. Nel Cagliari, Semplici adotta un 3-5-2 con Joao Pedro e Giovanni Simeone terminali d’attacco; in difesa Rugani è già un titolare fisso con Godin, Ceppitelli è in vantaggio su Walukiewicz (in porta ci sarà Cragno) così come Lykogiannis dovrebbe avere la meglio su Zappa per la corsia sinistra. Sull’altro versante confermato Nandez, a centrocampo saranno ancora Razvan Marin, di fatto il vero regista della squadra, e Nainggolan ad accompagnare Duncan che si posiziona come perno centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spezia Cagliari possiamo avvalerci delle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vediamo allora quello che ci dicono. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,65 volte la puntata, mentre il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte la giocata e il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.



